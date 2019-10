Zálohové výživné od roku 2021, rodičovský příspěvek jde do třetího čtení | E15.cz

Zálohové výživné a navýšení rodičovského příspěvku jsou na politické scéně dlouho diskutovanými tématy. Navyšování rodičovského příspěvku o 80 tisíc všem rodinám, které budou v lednu 2020 příspěvek pobírat, sice schválila vláda, potom se ale po tomto tématu na delší dobu slehla zem. Nyní jde konečně návrh do třetího čtení, a to 15. října.

Navyšování rodičovského příspěvku

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová má připravený finální návrh, který by podle jejích slov mělo na říjnovém jednání koaliční rady podpořit hnutí ANO. Šéfka státní kasy Alena Schillerová je k tomu ale skeptická.

Navýšení rodičovského příspěvku prošlo prvním čtením v poslanecké sněmovně. Pokud nedojde k nějaké změně, mohou se rodiče, kteří budou dávku k 1. lednu 2020 pobírat a pochopitelně ti, kterým se dítě v příštím roce narodí, těšit na částku vyšší o 80 000. Momentální výše rodičovského příspěvku je 220 tisíc korun.

Rodičovskou aktuálná pobírá přes 160 000 rodičů dětí, které jsou mladší tří let, 46 000 rodičů má dávku jen na dva roky a asi 65 000 je na rodičovské déle než tři roky. Pouhých 5 000 rodičů čerpá rodičovskou dovolenou rok.

Zálohové výživné

Maláčová také požaduje, aby stát dětem neplatičů alimentů měsíčně posílal 15 až 25 procent průměrné mzdy. Alena Schillerová ale trvá na tom, že by se měla zavést taková opatření, která vymáhání alimentů zefektivní. Návrhy by mělo předložit ministerstvo spravedlnosti. Schillerová sice zastává názor, že stát musí samoživitelům pomoci, není ale možné, aby zastupoval bývalé partnery, kteří na své děti neplatí.

„Právě pro případ, kdy rodič na svého potomka nezaplatí řádné alimenty, by se měl prosadit zákon o zálohovaném výživném. V praxi by to mělo fungovat tak, že pokud jeden rodič dvakrát za sebou nezaplatí alimenty, rodič vychovávající dítě podá návrh na exekuci. Potom půjde na úřad práce, kde zažádá o zálohované výživné, a od státu by dostal plnou výši alimentů. Peníze od neplatiče by poté vymáhal stát, což by mělo podle Maláčové zařídit ministerstvo spravedlnosti,“ vysvětluje program VašeVýživné.cz.

Neznamená to ale, že by samoživitelé usnuli na vavřínech. Budou muset sami soudně nebo exekučně vymáhat dluh. Další podmínkou by bylo, že dítě chodí do povinné třídy školky nebo do školy. Vyplacené dávky by po neplatiči vymáhal úřad práce.

Kolik to bude stát?

Podle programu VašeVýživné.cz by podle návrhu úřady mohly ročně dostat asi 24 tisíc žádostí o výživné. Výdaje by mohly první rok dosáhnout asi 886 milionů korun, v dalších letech pak 877 milionů. Stát by zpět mohl vymoci asi desetinu sumy. Nový informační systém by stál 38 milionů a jeho provoz asi 12 milionů ročně. Přijmout by se mělo 149 úředníků. V prvním roce by to vyšlo na 111 milionů, v dalších letech na 101,3 milionu.

Vymahatelnost má posílit chystaná novela občanského zákoníku, která počítá se zabavováním zbrojních či pilotních průkazů i s postoupením pohledávek.