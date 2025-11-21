INVESTIČNÍ ONLINE: Akcie míří k nejhoršímu týdnu od jara. Propad táhne ochlazení AI euforie
Akcie, komodity, nemovitosti i kryptoměny. Sledujte nejdůležitější události, které hýbou investičními trhy doma i ve světě. V tomto přehledu najdete aktuální zprávy, rychlé analýzy i komentáře expertů.
Globální akciové trhy zažívají nejprudší propad od jara. Investoři začali po měsících euforie znovu přepočítávat valuace a zpochybňují, zda miliardové investice do umělé inteligence skutečně povedou k růstu zisků. Výprodej táhne oslabení technologických gigantů, prudký pád bitcoinu i nejistota kolem dalšího postupu amerického Fedu. Volatilita vyskočila na nejvyšší hodnoty od dubna a evropští i asijští obchodníci přebírají negativní sentiment z Wall Street. Trhy tak vstupují do závěru roku s obavami, že dosavadní růst mohl být až příliš rychlý.
🎙 Investiční portfolio: sledujte nejnovější díl našeho pořadu, který najdete každé úterý v Investičním newsletteru (odběr zde)
Zprávy ze dne 21. listopadu 2025
Akciové indexy po celém světě směřují k nejhoršímu týdnu od dubna. MSCI All Country World Index odepisuje přes tři procenta, Wall Street se propadla na nejslabší úroveň od září a výprodej zasáhl také Evropu a Asii. Investoři začali zpochybňovat, zda gigantické výdaje firem na umělou inteligenci skutečně přinesou odpovídající zisky. Akcie technologických lídrů, včetně Nvidie, se dostaly pod tlak a bitcoin se propadl pod 84 tisíc dolarů – více než 30 procent pod historickým maximem.
Náladu na trzích dále zhoršují signály amerického Fedu, že snižování sazeb může být pomalejší, než trh očekával. Prudce roste volatilita, což podtrhuje i VIX na nejvyšší úrovni od dubna. Do toho vstupují nejistoty z Japonska, kde vláda oznámila rekordní balík výdajů a varovala před propadem jenu, a také dění na komoditních trzích: ropa klesá kvůli blížícím se sankcím na ruské firmy a debatám o ukrajinském mírovém plánu. Celkově trhy působí, jako by se přelily do režimu „prodávat při růstu“.
Zprávy ze dne 20. listopadu 2025
Americké akcie ve čtvrtek navzdory počátečnímu silnému růstu výrazně oslabily. Na trhu totiž během dne vyprchal optimismus, který přinesly výsledky výrobce čipů Nvidia zveřejněné po skončení středečního obchodování. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie 30 předních amerických podniků, dnes ztratil 0,84 procenta a uzavřel na 45.752,26 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 1,56 procenta na 6538,76 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se propadl dokonce o 2,15 procenta na 22.078,05 bodu.
Americká farmaceutická společnost Abbott koupí zhruba za 21 miliard dolarů (441 miliard Kč) výrobce testů na rakovinu Exact Sciences. Firma, která podniká i v České republice, to dnes uvedla v tiskové zprávě. Dodala, že si tak posílí diagnostické aktivity v oblasti zdravotnických zařízení. Je to letos jedna z největších akvizic v oblasti zdravotnictví, informuje agentura Bloomberg.
Pražská burza ve čtvrtek oslabila, index PX odepsal 0,73 procenta na 2458,91 bodu. Ztrácely především akcie Monety, Komerční banky či energetické společnosti ČEZ, po zveřejnění hospodářských výsledků zlevnily i emise zbrojovky Colt. Naopak hodnota cenných papírů pojišťovny VIG, plzeňských strojíren Doosan Power i metalurgické firmy Gevorkyan stoupla. Vyplývá to z informací na burzovním webu. Koruna dnes oslabila k euru i dolaru.
Zprávy ze dne 14. listopadu 2025
Které akcie budou těžit z Black Friday 2025?
Černý pátek není jen jeden den slevových akcí — je to symbolický začátek nejvýnosnějšího období pro globální maloobchodníky, a zejména pro e-commerce platformy. I když ne každá značka zaznamená stejný nárůst tržeb (vše závisí na sortimentu produktů a vkusu spotřebitelů), jedna věc je jistá — online výdaje nadále rostou a e-commerce podnikání se stále daří, bez ohledu na to, jak se mění chování spotřebitelů. Proto v tomto období roku často dochází k výraznému nárůstu dynamiky akcií společností jako Amazon, Shopify, Zalando nebo Allegro.
>>> Analýzu k tématu najdete zde na stránkách XTB.