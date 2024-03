Ceny bitcoinu trhají prakticky každý den rekordy, mánie je takřka za rohem a každý, kdo se v kryptosvětě aspoň trochu pohybuje, začíná čelit stále stejným dotazům: je správný čas investovat do kryptoměn? Není už na koupi bitcoinu moc pozdě? Co si koupit a hlavně kde?

Nakoupit volatilní aktivum, jako je bitcoin, totiž nemusí být úplně nejjednodušší. Někdo sebere úspory, vezme si hypotéku a jde all-in. Někdo zkouší obchodovat na burze. A někdo si do kryptoměn spoří. A velmi se liší i cesty, jak si ho pořídit. Pokud si nedáte pozor, klidně si připlatíte i 15 procent.

Po prvním návalu dotazů proto podcast KryptoSpace/e15 připravil jednoduchý návod, jak se aspoň na začátku v celém postupu zorientovat a jaká strategie a způsob nákupu by vám mohly sednout. I co je nejlepší způsob podle autora.

Strategie nákupu kryptoměny

Kdy, za kolik a v kolika krocích tedy kryptoměny nakoupit? Nejtěžší otázka je ta „kdy“. Správně načasovat trh u aktiv, která jsou schopná vyletět nahoru o desítky procent a pak o ještě větší desítky spadnout, a to vše klidně během jednoho dne, není jednoduché.

All-in: nejjednodušší způsob je koupit bitcoin/krypto naráz a zapomenout na to. Většina lidí totiž poprvé nakupuje, až když mánie opravdu běží na plné obrátky. No a kvůli volatilitě sice rychle vydělají, ale pak při propadu ještě rychleji prodělají. Většina pak propadne depresi, že je to celé podvod, a vše prodá s obří ztrátou. Kvalitní kryptoměny (čti bitcoin, ether a pár dalších, viz níže) jsou ale cyklické a většinou se vyšplhají zpátky. A zatím šly pokaždé výš než v předešlém období. Trading: v době růstu kryptoměn má spousta nových uživatelů tendenci s nimi obchodovat. Mentalita koupím levně, prodám dráž a pak koupím ještě levněji, je hodně lákavá. A to i pro lidi, kteří o fungování trhů nemají hlubší povědomí.Prosím, nedělejte to. V době trhů rostoucích o desítky procent prodělá jen úplné nemehlo. A spousta nových mistrů tradingu proto po pár dobrých obchodech odejde z práce, koupí si tři monitory a začne všem radit, jak na to. Když se ale trend otočí, po propadu své oblíbené mince o 99 procent rychle volají bývalému šéfovi, jestli pro ně ještě nemá místo. DCA: na závěr jsem si nechal svůj nejoblíbenější a asi nejbezpečnější nákup kryptoměn. Ve zkratce se mu říká DCA, dollar cost averaging. Ten spočívá v průběžném nakupování a dal by se zjednodušeně přirovnat k pravidelnému spoření do kryptoměn. Prostě nakupujete, ideálně třeba každý týden, stejné množství bitcoinu. A kolik v ten moment stojí, je vám úplně jedno.

Jako to dělá bitcoinový evangelista Michael Saylor:

Pokud byste to dělali dostatečně dlouho, jste v pořádném zisku nehledě na to, že jsme se právě vyhrabali z ročního bear marketu. Na Štosuj.cz, které tyto služby poskytuje, existuje i DCA kalkulačka. Za poslední tři roky je to třeba plus 132 procent.

Výše si můžete poslechnout rozhovor se zakladatelem startupu Lubošem Kovaříkem.

Kolik investovat do kryptoměny?

Obecně se říká: je to rizikové aktivum, takže nikdy neinvestujte víc, než o kolik byste mohli přijít. To platí o 99 procent kryptoměn. U těch je opravdu šance, že o vše přijdete. U velkých projektů (zejména bitcoin a těsně v závěsu ethereum) je šance, že půjdou na nulu, už minimální. To však pořád neznamená, že nepůjdou na polovinu.

Jaké kryptoměny nakoupit?

Asi řadu čtenářů zklamu, ale žádný dlouhý výpis kryptoměn, které jsou „bezpečné“ a do kterých se vyplatí investovat, tu nečekejte. Pokud jste v kryptosvětě noví a nehodláte tomu věnovat desítky hodin studia a pak hlavně neustále sledovat trhy, nikdy si nekupujte nic jiného než bitcoin, popř. ether.

Jasně, je šance, že na novém meme-coinu s dinosaurem (tučňákem, kočkou, hybridem Elona Muska a ještěrky atp.) vyděláte tisíc procent. Ale statisticky je mnohem pravděpodobnější, že si na vás namastí kapsu někdo jiný, zkušenější, a vy o vše přijdete. Nebo prostě neprodáte včas a chytne vás medvědí trh.

Většina menších projektů často přežije jen jeden „cyklus“ (ten většinou trvá zhruba čtyři roky), pak se na ně zapomene a jejich cena už se svých vrcholů nikdy nedotkne. Držáků je jen minimum.

Kde a jak koupit bitcoin?

Od kamaráda

Bitcoin měl být původně hlavně peer-to-peer money. Z tohoto pohledu je asi „nejčistší“ nákup od někoho jiného. Kamarády, kteří v době býčího trhu mohou nebo jsou ochotní prodat své mince, ale asi moc lidí mít nebude.

Existují proto různé weby, které se pokoušejí zájemce propojit. Tady upozornění – nikdy nikomu neposílejte svoje peníze, pokud ho neznáte.

V Česku ale vznikla aplikace Vexl, za níž stojí firma Satoshi Labs, která vyvíjí mimo jiné hardwarovou peněženku Trezor. Vexl funguje jako sociální síť, na které můžete najít lidi s bitcoiny a potkat se s nimi. Psali jsme o nich tady.

Bitcoinomat

Druhou anonymní možností jsou bankomaty na nákup krypta. Najdete je různě v obchodech (třeba na centrále Alzy), na nádražích nebo v trafikách, bez problémů si můžete vygooglit mapu, kde všude jsou. Tento nákup ale nedoporučujeme. Rozdíl v ceně oproti trhu může být klidně pět až 15 procent.

Investiční aplikace

Možnost nákupu krypta v aplikacích typu Revolut, Robinhood a další také není možné doporučit. Za prvé mají stále poměrně vysoké poplatky za každý obchod, a za druhé vámi koupený bitcoin není „váš“, ale mají ho na účtech firmy, které aplikace provozují. Je nutné dodat, že například Revolut už začíná implementovat spolupráci s externími peněženkami a možnost poslat krypto ven.

Směnárny

Jde vlastně o jednoduché nástroje pro okamžitý nákup kryptoměn, které si pak můžete poslat na vlastní peněženku. Tady už jsou poplatky rozumné a kurzy jsou většinou přebírány z velkých burz, kde se kryptoměny obchodují. Nákup je jednoduchý a intuitivní. Z českých je možné doporučit Anycoin nebo Simplecoin.

Burzy

Jedná se nejkomplexnější a zároveň nejlevnější způsob nákupu kryptoměn. Pokud už se do nákupu na burzách pustíte, musíte trošku chápat, jak funguje například tzv. order book a trh obecně. Pro začátečníky je asi ideální česká Coinmate, ze zahraničních lze doporučit například Kraken nebo Coinbase.

Štosuj.cz

Už na začátku jsem psal, že nejlepší strategií nákupu pro začátečníky je pravidelné spoření pomocí DCA. V Česku existuje startup Štosuj.cz, který základní strategii nákupu bitcoinu v libovolných intervalech nabízí dokonce zadarmo.

ETF, ETP aj.

Jsou samozřejmě i další způsoby nákupu, aktuálně nejvíc letí fondy ETF, které se v lednu rozjely v USA a které přispěly k aktuálnímu růstu cen. V Evropě jsou již několik let k mání podobné fondy ETP, ty jsou nicméně spojené s poměrně vysokými poplatky (až zhruba dvě procenta ročně).

Opět sice své kryptoměny reálně nevlastníte, ale firmy, které ETF navázané na kryptoměny vydávají, už jsou (hlavně u amerických ETF) velmi důvěryhodné. Může se tak jednat o zajímavou expozici vůči ceně bitcoinu pro ty, kteří se nechtějí učit technikálie spojené s vlastní peněženkou atp.