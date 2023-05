Odstoupení od kupní smlouvy | Vzor ke stažení ZDARMA | e15.cz

[Jméno a příjmení prodávajícího] [adresa] Doporučeně s dodejkou V _________________ dne _________________ Odstoupení od kupní smlouvy Vážení/Vážený pane/paní, obracím se na Vás ve věci Kupní Smlouvy č. _______________, uzavřené dne _______________ („Smlouva“), mezi mnou, jakožto kupujícím, a Vámi, jakožto prodávajícím. Předmětem Smlouvy je koupě ______________________________________________ („Předmět koupě“). Dne _______________ došlo k podstatnému porušení Smlouvy, které spočívá v ________________________. [nebo] Dle čl. ____________ Smlouvy je kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že ______________. S ohledem na výše uvedené tímto v souladu s čl. _____________ Smlouvy / se zákonem odstupuji od Smlouvy, a to s účinností ke dni doručení tohoto odstoupení. Společně s tímto odstoupením Vám rovněž zasílám Předmět koupě. Vzhledem k tomu, tímto rovněž žádám o vrácení kupní ceny Předmětu koupě ve výši ________________ Kč, a to na účet č. ________________/___________, vedený u _______________________, nejpozději do ___________ dnů ode dne doručení tohoto odstoupení. S pozdravem ________________________________________ [doplňte jméno a příjmení kupujícího]