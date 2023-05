Smlouva o dílo | Vzor ke stažení ZDARMA | e15.cz

Smlouva o dílo uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“) Smluvní strany (1) [∙], („Objednatel“) a (2) [∙], („Zhotovitel“ a společně s Objednatelem jako „Strany“) 1. Předmět smlouvy 1.1 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo s následující specifikaci: [popis díla] („Dílo“). 1.2 Objednatel se zavazuje řádně a včasně dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu, to vše za podmínek dle této Smlouvy. 2. Cena DÍLA 2.1 Strany se dohodly, že cena za Dílo je stanovena ve výši [finanční částka] („Cena“). 2.2 Cena je splatná nejpozději [okamžik splatnosti] v hotovosti / elektronicky na bankovní účet Zhotovitele č. [číslo účtu]. 3. Provádění DÍLA 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do [datum]. 3.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle do dne, kdy dojde k předání celého Díla Objednateli. 4. Předání DÍLA 4.1 Povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy jsou splněny až úplným (řádným a včasným) dokončením Díla jako celku a převzetím celého Díla ze strany Objednatele. 4.2. Dílo může být dle uvážení Objednatele převzato i přesto, že má vady nebo drobné nedodělky nebránící užívání Díla 4.3 O předání dílo bude sepsán písemný předávací protokol podepsaný Objednatelem a Zhotovitelem, ve kterém bude uveden seznam zjištěných vad a Objednatelem určen termín pro jejich odstranění Zhotovitelem. Odstranění těchto vad a nedodělků bude potvrzeno podpisem Objednatele v daném předávacím protokolu. 4.4 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli nejpozději při převzetí Díla veškeré doklady, které se k Dílu nebo jeho částem vztahují a které jsou nezbytné pro užívání Díla. 5. Závěrečná ustanovení 5.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami. Změny nebo dodatky Smlouvy musí být provedeny písemně a musí být odsouhlaseny oběma Stranami. 5.2 Smlouva je vypracována ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží Objednatel a Zhotovitel. 5.3 Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení této Smlouvy z jakýchkoliv důvodů neúčinným či neplatným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení této Smlouvy.Strany se zavazují, že takové neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradí ve lhůtě 14 dnů od výzvy druhé Strany ustanovením platným a účinným, které svým obsahem v nejvyšší možné míře odpovídá nahrazenému neplatnému či neúčinnému ustanovení. 5.4 Tato Smlouvy představuje úplné ujednání mezi Stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání Stran ohledně předmětu této Smlouvy. 5.5 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 5.6 Každá ze Stran si nese své vlastní náklady vniklé v souvislosti s uzavíráním této Smlouvy. Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. Objednatel V _____________________ dne ___________ Zhotovitel V _____________________ dne ____________ _________________________________________ [podpis objednatele] _________________________________________ [podpis zhotovitele]