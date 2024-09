Průzkum: Krajské volby mají mít vliv na celostátní politiku, uvedlo 68 procent lidí

Více než dvě třetiny lidí si přejí, aby se výsledky krajských voleb promítly i do celostátní politiky, asi pětina si to naopak nepřeje. Zhruba 60 procent lidí také chce, aby se krajskými volbami přitáhla větší pozornost na regionální témata, asi polovina lidí by si skrze výsledky krajských voleb přála rezignaci či změnu vlády. Vyplývá to z průzkumu, který před volbami provedla společnost Data Collect pro Českou televizi a jehož výsledky dnes zveřejnila v pořadu Otázky Václava Moravce. Vítězem krajských voleb co do počtu zastupitelů je hnutí ANO, získalo jich 292 a vyhrálo v deseti ze 13 krajů. Druhá ODS má 106 krajských mandátů.

Zhruba třetina dotázaných si podle průzkumu myslí, že by krajské volby určitě měly mít vliv na celostátní politku, 36 procent pak uvedlo, že spíše mají mít vliv. Na otázku nedokázalo odpovědět 14 procent lidí. Stejné množství lidí odpovědělo, že spíše nemají mít vliv a čtyři procenta, že určitě nemají mít vliv. Průzkum se uskutečnil mezi 13. a 17. zářím a zúčastnilo se 1057 respondentů.