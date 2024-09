Olomoucké krajské zastupitelstvo po volbách zestárlo, nejstarší člen má 70 let

Členové nově zvoleného zastupitelstva Olomouckého kraje jsou v průměru o 3,4 roku starší než jejich předchůdci, kteří do lavic zastupitelů usedali v předchozích čtyřech letech. Průměrný věk členů nového krajského zastupitelstva činí 51,65 roku, po volbách v roce 2020 obnášel 48.22 roku. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu usedne 42 mužů a 13 žen, po volbách v roce 2020 to bylo 43 mužů a 12 žen. ČTK dnes informaci získala z údajů na www.volby.cz.

Nejstarší zvolený krajský zastupitel má 70 let. Je jím podnikatel Milan Klimeš z ANO. Po volbách v roce 2020 měl nejstarší zastupitel 68 let. Nejmladšímu novému zastupiteli Martinu Maláškovi z koalice SPD, Trikolory, PRO a Svobodných je nyní 29 let. Ve statistikách vystřídal předchozího kolegu, který měl v době zvolení v roce 2020 22 let. Sedmdesátník je v krajském zastupitelstvu jeden, 12 zastupitelů je ve věku od 60 do 69. Do věkové kategorie 50 až 59 let spadá 22 zastupitelů, dalších 11 zastupitelů má 40 až 49 let a osm zastupitelů 30 až 39 let. Jeden zastupitel je ve věkové kategorii 20 až 29 let. Nejvyšší průměrný věk zastupitelů má ODS (59,6 roku), naopak nejmladší jsou v průměru zastupitelé Spojenců24 (47 roku).