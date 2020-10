Výsledky krajských voleb 2020: Kompletní výsledky | E15.cz

Vítěze z krajských voleb do zastupitelstev, které se konají 2. a 3. října 2020, budeme předběžně znát do několika málo hodin od uzavření volebních místností. Kompletní výsledky pak budou známy nejdříve v sobotu 3. října večer. Průběžné i finální výsledky volebního klání můžete sledovat zde.

Krajské volby se v Česku konají každé čtyři roky. Termín konání příštích voleb do krajských zastupitelstev je 2. a 3. října 2020. Ve stejném termínu proběhne i první kolo voleb do jedné třetiny Senátu. V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin. Krajské volby probíhají ve 13 krajích. Volby se nekonají v Praze, protože v hlavním městě přebírá povinnosti krajského zastupitelstva to městské.

Výsledky krajských voleb 2020

Výsledky krajských voleb budou známy nejdříve 3. října 2020 večer.

Výsledky krajských voleb 2016

Krajské volby v roce 2016 vyhrálo hnutí ANO. Výraznou ztrátu pak zaznamenala ČSSD. ANO vyhrálo v devíti ze 13 krajů, ČSSD tehdy vedená Bohuslavem Sobotkou zvítězila pouze v Jihočeském kraji a na Vysočině. V Libereckém kraji pak obhájili vítězství Starostové pro Liberecký kraj, ve Zlínském kraji vyhrála KDU-ČSL.

Výsledky krajských voleb v Ústeckém kraji v roce 2016 napadli zástupci hnutí Severočeši.cz kvůli odvolání svých kandidátů těsně před volbami. Stížnost soud následně zamítl.