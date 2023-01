Babiš udělal chybu, začal s kampaní moc brzy, říká šéf Medianu | E15.cz

Druhé kolo prezidentských voleb proběhne už v pátek a volební průzkumy jasně ukazují vítězství Petra Pavla . I přesto, že reflektují momentální náladu ve společnosti, podle ředitele agentury Median, která představila jeden z posledních průzkumů, je nepravděpodobné, že by volby dopadly jinak. Přesto jsou zde nerozhodnutí voliči, kteří mohou zamávat s výslednými procenty. „Úplně vyloučit se to asi nedá, ale všechny dostupné informace a data, co máme, ukazují s vysokou mírou, že to má pan Babiš prohrané,“ uvedl Přemysl Čech v rozhovoru pro E15. V průzkumu Medianu Petr Pavel získal 57,9 procenta a Andrej Babiš 42,1 procenta hlasů.

Jak moc je pravděpodobné, že by nakonec mohl volby vyhrát Andrej Babiš?

Nikdo z nás opravdu nemůže vědět, co se v budoucnosti stane. Vždycky jsem proto raději opatrný. Nicméně je to málo pravděpodobné, že by Babiš vyhrál.

Málo pravděpodobné, ale přeci jen tam ta možnost je?

Úplně vyloučit se to asi nedá, ale všechny dostupné informace a data, co máme, ukazují s vysokou mírou, že to má pan Babiš prohrané.

Babiš momentálně kope z nevhodného úhlu. On ani nemá jinou možnost, protože neumí principiálně jiný styl jednání a komunikace.

Ano, Andrej Babiš nastoupil s ostřejší kampaní, na koho tím podle Vás přesně cílí?

Těsně po prvním kole byla strategie týmu Andreje Babiše odradit voliče Pavla, aby nešli k volbám, což byl rozumný plán. Tou ostrou kampaní, ale naopak utvrdili voliče Pavla, že k těm volbám musí jít, pokud Babiše jako prezidenta nechtějí.

Takže naopak Andrej Babiš tím Petru Pavlovi pomohl a povedl se mu opačný efekt, než chtěl?

Ano, utvrdil naopak svoje nevoliče a protivníky, že musí k volbám jít, když prezidenta Babiše nechtějí. Navíc jeho nevoliči mají spíše vyšší vzdělání a vyšší ekonomický status a opravdu nad tím přemýšlí. Naopak voliči pana Babiše a pana Bašty nad tím asi tolik nepřemýšlí a spíše přijímají to, co tým pana Babiše komunikuje. U voličů Pavla je vysoký stupeň uvědomělosti.

Můžou ještě sehrát roli debaty? Mají v této fázi voleb ještě vliv?

Zhruba 40 procent lidí se rozhodlo ještě dávno před prvním kolem. Respondenti uvádí, že vliv debat není to rozhodující. Rozhodují se především podle vlastností kandidátů.

Průzkumy se protínají v jednom bodě, a to v tom, že velká část Babiše za prezidenta prostě nechce a mají na to dlouhodobý názor. Debaty jsou komunikačně zajímavé, ale lidé jsou v podstatě z velké části už rozhodnutí. Maximálně sedí u obrazovek a skřípou zubama, že ten jejich kandidát to řekl dobře nebo špatně, ale není to tak, že by se podle toho řídily nějaké velké masy lidí.

Už je tedy obtížné změnit názor voličů.

Tým Babiše udělal jednu fatální chybu, a to, že s tou protikampaní vystartoval takhle brzo, hned druhý den po volbách. Kdyby s ní vyšli až ve čtvrtek těsně před volbami, tak by to mělo úplně jiný efekt a znejistění by se projevilo ve volebním chování jako v případě „imigrantské“ protikampaně v závěru souboje Zemana proti Drahošovi. A ta druhá strana by neměla šanci s tím něco dělat. Když je to ale 14 dní před, tak má možnost reagovat a bránit se efektivně.

To základní rozpoložení je ale dané. Pokud by tam byl rozdíl dvě až tři procenta, tak by to vliv mít mohlo, ale pokud je tam rozdíl 15 procent, tak tam moc šance na zásadní změny není.

Nám vyšla podobná čísla jako Kantaru a Data Colectu, STEMu a Ipsosu, a každý ten průzkum se dělá trochu jinak. Nechci to interpretovat, že to takhle přesně bude, ale základní tendence je velice dobře změřena.

Nicméně výsledek prvního kola se nakonec poměrně lišil od výzkumů, čím to je?

Tam hrála roli vyšší zapojenost voličů a gradace kampaně, došlo především k přesunu voličů od Danuše Nerudové k Petru Pavlovi, od pana Bašty apod. (navíc odstoupil pan Středula což je průzkumem nepredikovatelná věc), ale v základních tendencích rozložení hlasů a pozic kandidátů se průzkumy nemýlily.

Nerudová ale oproti průzkumům dost propadla.

Z průzkumů nezveřejnitelných kvůli moratoriu vyplývalo už ve středu před volbami, že se paní Nerudová do druhého kola nedostane. Rozdíl byl tak velký, že neměla šanci to dohnat. Navíc tam byly ty debaty, kde neexcelovala tak silně, aby to dokázala nějak otočit.

Když současnou situaci srovnáme s prezidentskými volbami před pěti lety, dokážete říct, že Petr Pavel je silnějším kandidátem, než Jiří Drahoš?

Jedná se o úplně jinou situaci. Tenkrát v prvním kole pan Drahoš dotahoval pana Zemana a byl tam rozdíl nějakých 10 až 12 procent. Teď ale máme situaci, kdy jsou ti kandidáti vyrovnaní. Navíc pan Pavel vstupuje do druhého kola jako vítěz. Všechny ty volební průzkumy ukazovaly, že pokud bude Babiš ve druhém kole, tak prohraje téměř s kýmkoliv. Voliči Nerudové a Fischera půjdou volit pana Pavla zhruba z osmdesáti procent.

Nerudová, Fischer i Hilšer říkali, že jdou do voleb kvůli tomu, aby nebyl Babiš prezidentem. To znamená, že i kdyby tu podporu hned nevyjádřili, tak velká část jejich voličů by i tak proti Babišovi šla.

Nevíc Petr Pavel začal objíždět Českou republiku a komunikovat svoje témata už mnohem dříve. Kontaktní kampaň dělal roky, před volbou. Tým Pavla se opřel o osvědčený model, který používal i například Zeman a Paroubek. Zafungovalo, že si lidé řekli, Pavel to je ten člověk, co přijel na motorce nebo co si s námi dal to pivo.