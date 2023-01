Bitcoiny Petra Pavla. Generál chce vrátit standartu, co mohla odemknout miliony | E15.cz

Do prezidentské kampaně nepřímo vstoupila i skupina Ztohoven. Kandidát Petr Pavel s ní údajně dojednal, ze kdysi odcizená a červenými trenkami nahrazená standarta se vrátí na Pražský hrad. Podmínkou je, aby vyhrál jiný kandidát než Andrej Babiš. Málokdo si ale vzpomene, že se standartou a aktivitou Ztohoven souvisí ještě jiný, doslova milionový příběh. Ten je zajímavý doteď, nejen z investičního pohledu.

Na úvod je nutná rekapitulace. Členové Ztohoven na podzim 2015 v rámci symbolickému vymezení vůči prezidentu Miloši Zemanovi a instituci hlavy státu jako takové odcizili z Pražského hradu standartu se známým heslem Pravda vítězí. Nahradili ji výsměšnými červenými trenkami.

Část standarty Ztohoven rozstříhali na 1152 kousků, připojili k nim „poukázku“ na vyzvednutí malého množství bitcoinu a to vše následně v červnu 2016 rozesílali náhodně vybraným lidem. Celkem takto s uměleckým záměrem uchopit téma decentralizace moci odeslali celkem 2,1 bitcoinu.

Tehdy to odpovídalo zhruba 34 tisícům korun. Dnes necelému milionu korun. V roce 2021 během rekordního nárůstu kurzu bitcoinu by šlo o tri a čtvrt milionu korun. Nejhodnotnější ústřižek, který kdo mohl od Ztohoven dostat, by měl dnes cenu zhruba 40 tisíc korun. V červnu 2016 patnáct stovek. Darované bitcoiny si ale vyzvedl jen málokdo. Nového majitele tímto způsobem našlo jen asi půl bitcoinu.

„Zpětně hodnotíme akci jako povedenou, experimentovali jsme s novým principem v umění, a sice pokus spojit fyzický kus nebo objekt s blockchainovým zápisem,“ uvedl před lety mluvčí skupiny říká Petr Žílka. Nevyužité prostředky měli Ztohoven poslat na účet Lékařů bez hranic. Ztohoven se tak jako jedni z prvních v republice pokusili o něco, co by šlo mimo jiné nazvat tokenizací.

Zároveň se zpětně viděno ukazují nástrahy a radosti investice do kryptoměn. Není nereálné na bitcoinu či jiné kryptoměně v dlouhodobém horizontu obří násobky. Jeden kousek bitcoinu od Ztohoven v jednu chvíli hypoteticky vynášel až stonásobek. Jak velká šance je ale prodat přesně na historickém cenovém vrcholu?

Jak velká šance je, že se majitel bitcoinu udrží a kryptoměnu neprodá při prvním trochu větším zhodnocení své investice? To jsou otázky, na které by si měl čas od času upřímně odpovědět každý, kdo to s nakupováním digitálních měn myslí vážně.