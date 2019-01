Billboardovou akci proti Babišovi prověří dohledový úřad | E15.cz

Do kampaně Stydím se za svého premiéra se zapojilo přes sto lidí. Má pokračovat na sociálních sítích. Plachty by také mohly být umístěny na nemovitostech zájemců.

Možného zásahu do kampaně před volbami do Evropského parlamentu se mohli dopustit organizátoři billboardové akce Stydím se za svého premiéra, která cílí na šéfa ANO Andreje Babiše. Na jejich žádost to začne zkoumat Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.



„Zatím máme neoficiální informaci, že bychom nemuseli být takzvanou třetí registrovanou stranou. Tedy subjektem, který zasahuje do eurokampaně,“ řekl majitel firmy Produkujeme a bývalý volební manažer TOP 09 Jaroslav Poláček, který akci organizuje. „Chceme ale písemné stanovisko úřadu,“ dodal.



Kdyby dohledový orgán zjistil, že akce je součástí kampaně před evropskými volbami, organizátoři by ji podle Poláčka buď uzavřeli, anebo požádali o registraci třetí osoby. Ta musí mít transparentní účet a předkládat vyúčtování.

„Můj osobní názor je, že akce nenaplňuje definici volební kampaně. Úřad to ale prověří,“ uvedl jeho člen Jan Outlý s tím, že peněžní či jiná sankce by organizátorům hrozit neměla.



Billboardy byly rozmístěné po Česku v první polovině ledna, tedy ještě před vyhlášením termínu voleb prezidentem. Tím volební kampaň podle zákona oficiálně odstartovala. „Akce se nedotýká evropské tématiky, premiér Babiš nekandiduje,“ míní Outlý.



Poláček chce, aby akce pokračovala. Nyní vybírá peníze na facebookovou reklamu s frontmanem skupiny Portless Kryštofem Michalem a také na webové stránky stydimse.cz.

„Nikdo z nás nepopírá, že pan Babiš vyhrál volby, že máme politickou reprezentaci, kterou máme. S tím všichni žijeme každý den. To ale neznamená, že bychom k tomu měli mlčet. V demokracii o tom můžeme zpívat, křičet, nebo se zavěsit na billboard,“ prohlásil Michal.



Pozvání na kávu, které Babiš tlumočil účastníkům akce přes svá média, většina z nich odmítla. „Vyzval mě, abych všechny shromáždil a přijeli jsme za ním autobusem. Ale prakticky nikdo o to nestál,“ podotkl Poláček.

V další fázi by nabídl lidem, aby si plachty, jejichž výrobu by zajistil, vylepovali na své domy nebo ploty. Zatímco jeden billboard stojí 4500 tisíce měsíčně, plachta necelou tisícikorunu. Zapojit by se tak mohlo mnohem více lidí.

Do billboardové akce se přihlásilo přes sto zájemců, každý zaplatil 4500 tisíce korun za měsíční pronájem jednoho billboardu. Dalších 40 tisíce stály grafické návrhy, tisk a distribuce, které uhradila Poláčkova firma. Přibližně 70 tisíc už vybrala na facebookovou reklamu a webové stránky.