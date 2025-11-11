Aktualizováno: Policie zasahuje v sídle Ředitelství silnic a dálnic. Dorazila pro dokumenty
Na pražském Kačerově zasahuje od úterního rána v sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) policie. Potvrdil to mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Čeho se zásah policie týká, to ovšem neuvedl. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej uvedl, že útvar provádí úkony trestního řízení. Dozor nad případem má Okresní státní zastupitelství v Pardubicích, dodal. Podle serveru iROZHLAS policisté zasahují také v budově ŘSD v Hradci Králové.
„ŘSD dnes od rána ve spolupráci s Policií ČR poskytuje součinnost a konkrétní dokumentaci. Během dopoledne po konzultaci s policií poskytneme bližší informace,“ uvedl Rýdl. ŘSD je státní příspěvková organizace, která spravuje, udržuje a rozvíjí dálnice a silnice I. třídy v České republice.
ŘSD je státní příspěvková organizace, stará se o přibližně 1500 kilometrů dálnic a téměř 6000 kilometrů silnic první třídy.
„Mohu pouze uvést, že náš útvar Národní centrála proti organizovanému zločinu dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Dozor vykonává Okresní státní zastupitelství v Pardubicích,“ potvrdil zásah mluvčí centrály Jaroslav Ibehej.
ŘSD také plánuje nové dopravní stavby a provádí opravy či modernizace stávajících komunikací. Kromě výstavby se věnuje také správě mostů, tunelů a dálničních odpočívadel. Letos pracuje s rekordním rozpočtem 80,6 miliardy korun, z toho 21 miliard vyčlenilo na opravy. Generálním ředitelem je od roku 2019 Radek Mátl.