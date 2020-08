Pražské priority: Nové čtvrti, parky a lepší propojení na obou březích Vltavy | E15.cz

V blízkosti stanice metra Vltavská má vzniknout nový koncertní sál Vltavská filharmonie. Konsorcium vedené ateliérem Henning Larsen pro magistrát na základě vítězství ve veřejné soutěži zpracuje analýzu využitelnosti. Na jejím základě se magistrát rozhodne, zda pokračovat v dalších navazujících etapách.

„V ideálním případě by mohla být mezinárodní soutěž na projekt vyhlášena v polovině příštího roku,“ uvedl Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje. Mělo by jít o zásadní impuls postupné revitalizace neutěšeně vyhlížejícího území v Holešovicích.

Postupného oživení se dočká i Štvanice. Ostrov má staletou tradici pro volnočasové aktivity. Již v 17. století se zde pořádaly hony na zvěř. Na začátku 19. století začal fungovat tenisový klub a do nedávna fungoval i hokejový stadion, který byl kvůli havarijnímu stavu zbořen. „Ostrovu se vrátí původní sportovně rekreační využití, navíc plánujeme propojení s Holešovickou tržnicí a Rohanským ostrovem,“ představil plány ředitel IPR Ondřej Boháč. Propojení s Holešovicemi a Karlínem do dvou let zajistí nová lávka architektů Marka Blanka a Petra Teje za 200 milinů korun.

Revitalizace začne i v Holešovické tržnici a kompletně dokončena má být za 15 let. Praha zde hodlá investovat dvě až tři miliardy korun. „Město si nechalo zpracovat dvě koncepční studie, které nastiňují směr rozvoje na příštích patnáct až dvacet let. Již nyní, před začátkem stavebních prací je v tržnici pop-up kulturní program doplněný novým gastroprovozem. Počítáme i s trhem s ovocem a zeleninou. Výpověď naopak dostal nevěstinec Showpark,“ řekl Hlaváček.

Rekonstrukce tržnice bude postupná. Největší náklady si vyžádá obnova inženýrských sítí. V areálu vzniknou kromě budov i nové vstupy, vyhlídková věž na místě komína a vysadí se stromy.

Další masivní rozvoj očekává u pravého břehu Vltavy Rohanský ostrov. Na území 88 hektarů již probíhá, nebo se plánuje několik velkých soukromých i veřejných investic, které z této lokality vytvoří novou čtvrť. Počítá se s rekonstrukcí Libeňského mostu a případně i výstavbou dalšího nového mostu.

„Založili jsme společnost Městský developer, která se stará o pozemky města a dopravního podniku. Řada z nich je právě mezi Rohanským ostrovem a Palmovkou, kde chceme vybudovat park a městské byty v rámci projektu dostupného bydlení. Příprava začne do konce volebního období,“ doplnil Hlaváček.

Roku 2024 má začít i výstavba další nové čtvrti Bubny-Zátory, kde v současnosti stojí dlouhodobě opuštěné drážní budovy. Po dokončení zde má být 11 tisíc bytů pro zhruba 25 tisíc obyvatel. Ve středu nové zástavby vznikne šestihektarový park, který propojí pravý břeh Vltavy s Výstavištěm a Stromovkou.

K dalším městským prioritám rozvoje v rámci okolí Vltavy patří i nová Trojská lávka za 155 milionů korun, která by měla být dokončena ještě letos a revitalizace celé Trojské kotliny.

„Před několika lety vznikla studie možností v Trojské kotlině. Z Císařského ostrova již zmizely skládky a probíhají návazné projekty včetně protipovodňové ochrany ZOO. Aktuálně se zpracovávají prověřovací studie revitalizace řeky a celého trojského nábřeží a propojení z Papírenské ulice do Troji s novou lávkou,“ uvedl Hlaváček.

Nejblíže k dokončení je v této lokalitě projekt okružní naučné trasy, která by měla být hotová do dvou let. Celkově by měl být projekt dokončen za deset let.