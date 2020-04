Přetížené justici by ulevili dosluhující soudci | E15.cz

Pomoci by mohlo například uzákonění dočasné výpomoci soudců, kteří mají letos odejít do důchodu. A také prominutí povinných lhůt, které musejí dodržovat účastníci řízení.

„Nouzový stav a s ním související opatření vyvolají v dalších měsících zvýšený počet věcí, zejména v insolvenční, exekuční či opatrovnické agendě,“ řekla šéfka profesní organizace soudců Daniela Zemanová s tím, že soudy musejí být schopny zajistit lidem včasnou ochranu jejich práv.

Nynější úprava stanoví, že soudci zaniká funkce uplynutím kalendářního roku, v němž dosáhl věku 70 let. Unie navrhuje, aby takový soudce přešel z aktivního výkonu svého povolání do režimu emeritního soudce a ještě nějakou dobu nosil talár.

Ze statistik plyne, že ročně odchází kvůli věkovému limitu 50 až 60 soudců. „Zájem kolegů o institut emeritního soudce máme potvrzený. Nepředpokládáme ale, že by novela zákona byla účinná zpětně. Nepovolávali bychom tedy soudce, kteří skončili už v uplynulých letech,“ dodala Zemanová.

Úřad Marie Benešové (ANO) nepopírá, že vytíženost soudů bude vysoká. „Jsme připraveni se návrhy Soudcovské unie zabývat, ale považujeme za potřebné prozkoumat i jiné modely,“ reagoval mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Připomněl, že na Slovensku či ve Francii mají takzvané létající soudce, kteří podobně jako emeritní soudci zaskakují za kolegy, kteří jsou dlouhodobě nepřítomní z důvodu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené, případně jsou dlouhodobě nemocní. „Je nutné zvážit pro a proti různých řešení včetně ekonomických dopadů,“ podotkl Řepka.

Epidemie zatěžuje justici už teď. Jakmile horní hranice trestu odnětí svobody po zpřísnění, které ukládá nouzový stav, přesáhne pět let, už nestačí rozhodnutí samosoudce. Musejí zasedat tříčlenné senáty.

„Ve zjednodušeném řízení můžeme řešit jen přečiny,“ potvrdila místopředsedkyně libereckého okresního soudu Denisa Kalfeřtová.

Problémy způsobuje i to, že soudy kvůli možné nákaze zrušily a nadále ruší stovky jednání a prodlužují účastníkům řízení lhůty. U všech to však udělat nemohou. „Stačila by jednoduchá legislativní změna, která by prolomila zákaz prodloužení nebo prominutí zmeškání procesní lhůty,“ doplnila prezidentka Soudcovské unie.