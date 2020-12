Vyvanulý efekt ANO. Hnutí Andreje Babiše zraňuje nezvládání pandemie | E15.cz

Pro politický projekt premiéra Babiše to zatím není nic fatálního. „Je tam nějaký sestup. Ne moc prudký, ale sestup, daný patrně tím, jak premiér podcenil podzimní nástup pandemie,“ komentuje pozici hnutí politolog Josef Mlejnek Jr. Pokud bude tento vývoj pokračovat, nejsou to pro příští, volební rok zrovna nejlepší vyhlídky.

Muž v pozadí

V tom uplynulém to ale nebyl jen Andrej Babiš, kolem kterého se točila pozornost týkající se ANO. Propíral se především druhý muž hnutí Jaroslav Faltýnek. A to hned z několika důvodů.

Byl to právě on – šéf poslaneckého klubu, tehdy ještě první místopředseda hnutí, a hlavně Babišova pravá ruka – kdo stál za podivnou říjnovou schůzkou tehdejšího ministra zdravotnictví a dalších osob v restauraci Rio’s na pražském Vyšehradě v době karantény. Nejvíc to ale odnesl právě ministr Roman Prymula, kterého to stálo křeslo.

Naopak u Faltýnka se ukázalo, jak moc je pro premiéra důležitý. A jak disciplinované – či spíše poslušné – má hnutí ANO poslance. Faltýnek sice opustil funkci prvního místopředsedy hnutí, v čele poslaneckého klubu ale zůstal. Dokonce se nakonec o možnosti jeho odchodu ani nehlasovalo.

„Byl jsem dnes připraven, pokud by situace nastala, podrobit se tajnému hlasování. Nikdo z kolegů takový požadavek nevznesl, takže já to považuji za uzavřenou záležitost,“ odbyl tuto část epizody Faltýnek.

Jedním z hmatatelných následků dodnes zcela neobjasněné schůzky je tak pouze pokuta tři tisíce korun za porušení restrikcí od pražské hygieny.

Ve stínu korupce

Nebyl to ale jen tento politický přešlap, proč se jméno prostějovského rodáka v uplynulém roce tak často zmiňovalo. Narážky na Jaroslava Faltýnka a jeho syna Jiřího se objevily v policejních spisech v kauze Stoka, tedy korupčního přidělování zakázek v Brně (soudní líčení má pokračovat po Novém roce). Přestože ani jeden z nich obviněn nebyl, je celá kauza pro hnutí nepříjemná.

ANO se sice od obviněných ze svých řad odstřihlo – šlo hlavně o Jiřího Švachulu a Petra Liškutina – vyloučilo je, a dokonce zrušilo celou brněnskou organizaci, na hnutí, které se k moci dostalo na vlně protikorupčního étosu, však ulpěl stín.

A ani obnova brněnské organizace nejde snadno. Někteří její členové už do ní vstupovat nechtějí, jako například poslanec a známý onkolog Rostislav Vyzula. „Do ANO jsem šel s určitými ideály a nakonec se ukázalo, že v Brně se dostaly do hnutí různé živly, které jsou nyní trestně stíhány,“ citovala jej začátkem prosince MF Dnes. A pro úplnost je třeba zmínit i červnový odchod z hnutí bývalého brněnského primátora a místopředsedy ANO Petra Vokřála.

Po Novém roce má navíc před Krajským soudem v Brně pokračovat hlavní líčení v kauze Stoka, takže je možné, že se bude veřejně prát ještě další politické prádlo. Což ale nutně neznamená, že by to mělo vedení ANO trápit. Ostatně ani doposud se kauza na celostátních preferencích nejspíš nepodepsala, voliči jsou zjevně otrlejší než v minulosti.

Netečnost voličů ANO je znát i ve vleklém sporu o střet zájmů Andreje Babiše. Do Prahy před Vánoci dorazil český překlad dopisu k auditu Evropské komise, podle nějž má premiér dál vliv na chod Agrofertu, nicméně Babiš závěry Bruselu dál odmítá.

Zákeřný virus

Pokud něco popularitě hnutí a jeho šéfa loni uškodilo, tak právě koronavirus. Překotné výměny ministra zdravotnictví, zmatené restrikce, zpočátku i podceňování epidemie a nedostatek ochranných prostředků. A teď hrozí ekonomické potíže, donekonečna stát zadlužovat nepůjde.

Letos se také ukázalo cosi ještě nedávno těžko představitelného. V některých průzkumech se k hnutí ANO přiblížila na dostřel opoziční uskupení. Ať už Piráti, anebo trojkoalice ODS – lidovci – TOP 09.

Varováním pro politický projekt Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka mohou být i nedávné krajské volby. ANO v nich sice uspělo, ale nikoli ve všech krajích. A především se mu nedařilo v následujících koaličních jednáních, takže výsledkem jsou pouze tři hejtmani.

A podobně to může dopadnout i ve sněmovních volbách, které čekají republiku v roce 2021. I kdyby v nich hnutí ANO zvítězilo – což samozřejmě není jisté – mohly by mít většinu strany nynější opozice. A Andreje Babiše by čekal podobný osud jako Jiřího Paroubka.