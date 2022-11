Životní a existenční minimum stoupne. Zvýší se i další dávky | E15.cz

Přídavky na dítě, příspěvek na bydlení nebo porodné budou od ledna vyšší nebo na ně bude mít nárok více lidí. Způsobí to zvýšení životního a existenčního minima, ze kterých se další dávky a příspěvky počítají. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) předložil v úterý návrh nařízení, které minima zvyšuje o 5,2 procenta. Státní rozpočet to vyjde na více než půl miliardy.

„Nezvýšení částek životního a existenčního minima by se mohlo negativně projevit zhoršením finanční situace lidí, kteří si z objektivních důvodů nemohou příjem zvýšit vlastním přičiněním,“ píše rezort v návrhu, který je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení.

Životní minimum se má zvýšit u jednotlivce o 240 korun na 4 860 korun, existenční minimum se zvýší o 150 korun na 3 130 korun. Obě částky se letos kvůli vysoké inflaci upravovaly už dvakrát.

Na přídavky na děti dosáhne více lidí

V praxi to znamená, že se od ledna rozšíří okruh rodin, které mohou například pobírat přídavky na děti. Minimum totiž slouží pro stanovení nároku na řadu dávek, pro výpočet některých podpor, i třeba určení výše nezabavitelné částky při exekuci. Konkrétně se to týká přídavku na dítě, porodného, příspěvku na živobytí, příspěvku na bydlení a příspěvku na pěstounskou péči.

Podle Jurečky by přídavek na dítě mohl vzrůst až o třicet procent, jak ostatně navrhuje i Národní ekonomická rada vlády, podle které tato dávka nejlépe cílí na zranitelné domácnosti. Průměrná vyplácená dávka by se mohla zvýšit z 1100 korun na 1320 korun. Díky zvýšení životního minima by na ni mohlo dosáhnout o patnáct tisíc domácností více než dosud. Na přídavky na děti mají nárok domácnosti s čistým příjmem do 3,4násobku životního minima.

V praxi však mnoho rodin neví, že má na přídavek nárok. Ministerstvo využilo letošních žádostí o jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě a vytipovalo asi 90 tisíc rodičů, kteří by mohli mít nárok na přídavek, ale nepobírají ho. „Uděláme krok, který tu stát ještě nikdy nedělal a tyto rodiče oslovíme formou textové zprávy nebo e-mailu,“ řekl koncem září Jurečka.

Valorizace důchodů:

Zvýšení všech těchto dávek a rozšíření okruhu příjemců vyjde státní rozpočet v příštím roce na 618,3 milionů korun. Rozpočet se k tomu bude muset od ledna v sociální oblasti vyrovnat také s valorizací důchodů a zavedením přídavku za vychované dítě, což vyjde na desítky miliard korun.