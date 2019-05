ČMSS mění podmínky meziúvěrů. Nabízí až milion bez zajištění | E15.cz

Klienti ČMSS nově mohou získat nezajištěný úvěr až do výše 1 milionu korun, zatímco doposud to bylo 900 000 korun. „Tento typ úvěrů klienti využívají především na rekonstrukce a modernizace. Navýšení částky řadě z nich umožní kompletní rekonstrukci domu či bytu, aniž by museli řešit zástavu nemovitostí,“ uvedl člen představenstva ČMSS Jochen Maier.

ČMSS současně sjednocuje nabídku nezajištěných meziúvěrů. Dosavadní čtyři varianty jsou sjednoceny do jednoho nového úvěru Kredit. Ten bude bez poplatku za poskytnutí a s minimální úrokovou sazbou 4,1 procenta. Doposud činil poplatek až jedno procento z výše úvěru.

U zajištěných meziúvěrů ČMSS rovněž sloučila dosavadní nabídku do jednoho meziúvěru Topkredit, který lze získat s úrokovou sazbou 2,34 procenta.