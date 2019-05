Daň z nemovitosti: tento týden dorazí poslední složenky | E15.cz

Do konce května musejí všichni majitelé bytů, domů či pozemků zaplatit daň z nemovitých věcí. Složenky k úhradě jsou rozesílány postupně, poslední by měly do poštovních schránek doputovat 22. května.

„Jestli poplatník daně složenku do uvedeného termínu do schránky neobdrží, měly by si v první řadě ověřit, zda si ji nenechal poslat e-mailem či zda nemá aktivní datovou schránku. V takovém případě jim bude informace o platbě daně automaticky zaslána tam,“ vysvětluje Jana Melicharová, daňová poradkyně ze společnosti KODAP.

V případě, že je daň nižší než pět tisíc korun, je třeba ji zaplatit najednou. Pokud je částka vyšší, je možné ji uhradit ve dvou stejných splátkách, a to do 31. května a 30. listopadu. Ti, kteří provozují zemědělskou výrobu, mají povinnost uhradit daň ve dvou stejných splátkách, a to k 31. 8. a k 30. 11.

Datem splatnosti daně se rozumí den, kdy finanční správě peníze dorazí. Platby připsané finančnímu úřadu 7. června a později, tedy se zpožděním pět a více pracovních dní, jsou již sankcionované za pozdní úhradu v podobě úroků z prodlení. Ten aktuálně činí 15,75 procenta z vyměřené daně za rok. Pokud nicméně úrok z prodlení nepřesáhne hodnotu dvou set korun, finanční úřad jej nevyžaduje.