ERÚ přijal v pololetí o desetinu více podání, problematické jsou i aukce | E15.cz

Nejvíce podnětů se podle ERÚ tradičně týká problémů s fakturacemi a platebními podmínkami, kam spadají například nevyřízené či pozdě vyřízené reklamace vyúčtování (21,4 procenta). Na druhé místo se nově posunula problematika zprostředkovatelů, aukcí a poradců (19,2 procenta), když během šesti měsíců tohoto roku postoupila o tři příčky. Následuje změna dodavatele (11,1 procenta), odstoupení a výpověď smlouvy (10,2 procenta) a smluvní sankce (10,1 procenta).

"Regulace aukcí a dalších forem zprostředkování, které se dnes vymykají energetickému zákonu, a tedy i našim kompetencím, musí být co nejdříve vyřešena v legislativě i spotřebitelské praxi," uvedl předseda rady ERÚ Stanislav Trávníček. Úřad připomněl, že loni představil nový etický kodex obchodníka s energiemi. Mezi základní etické principy dodavatelů podle kodexu patří například to, že na začátku osobního nebo telefonického jednání poskytnou spotřebiteli bez vyzvání pravdivé informace o účelu jeho kontaktování, neobtěžují ho a nečiní na něj nátlak při nabízení služeb.

V boji proti takzvanými energetickým šmejdům jsou v poslední době kromě ERÚ aktivní také Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR), Česká obchodní inspekce nebo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Letos vznikla mimo jiné deklarace, ve které se dodavatelé zavazují k dodržování pravidel, která mají přispět ke kultivaci prodeje energií v Česku. "Deklarace je platná od 1. července a k jejímu dodržování se přihlásilo přes 80 procent trhu," řekl prezident SOCR ČR Tomáš Prouza.

Obsah deklarace lze shrnout do tří klíčových oblastí: transparentní komunikace se zákazníkem, jednoznačné a férové podmínky smluvního vztahu a kontrola a regulace fungování zprostředkovatelů prodeje energií. Legislativní změny v oblasti pak chystá MPO. Navrhováno je mimo jiné omezení maximální délky trvání smlouvy na dobu určitou mezi obchodníkem a spotřebitelem na 36 měsíců. Aktuálně je tato doba neomezená.

Mluvčí MPO Štěpánka Filipová řekla, že novela energetického zákona patří mezi priority ministerstva. "V tuto chvíli precizujeme paragrafy, které se týkají energošmejdů, s tím, že Legislativní rada vlády se k projednávání vrátí po prázdninách," uvedla.

Prouza doplnil, že do doby přijetí nové legislativy dává zmíněná deklarace spotřebitelům z řad domácností nová práva a státním orgánům možnost vymáhat jejich dodržování pod sankcí až do výše pěti milionů korun. "V současnosti jednáme s ERÚ o vzniku funkční metodiky, která by například umožňovala efektivně kontrolovat, že signatáři deklarace neuzavírají se zákazníky smlouvy na dobu delší než zmiňovaných 36 měsíců," dodal.

"Vůbec nejúčinnějším nástrojem v ochraně spotřebitelů je prevence, zejména prevence praktická. Znamená to, že jsme se rozjeli do krajů, oslovujeme nejvíce ohrožené skupiny, třeba seniory, ale nejen ty. Navázali jsme spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením, přednášíme v Asociaci občanských poraden, jednáme se Sdružením měst a obcí ČR a dalšími," popsal pak další aktivity ERÚ v oblasti Trávníček.