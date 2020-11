Hypotéka a ztráta zaměstnání: Jak řešit tuto situaci | E15.cz

Opatření vydaná vládou na zamezení šíření koronaviru pochopitelně ovlivňují pracovní trh. Spousta lidí díky nim přišla, nebo přijde o práci. Co dělat, když o práci přijdeme a nemáme z čeho platit hypotéku? I tato nepříjemná situace má své řešení.

Už během první vlny pandemie zůstaly ze dne na den bez práce tisíce Čechů. Hlavně šlo o zaměstnance cestovního ruchu, gastronomie, kultury, ale i dalších oborů. Druhá vlna nám ještě přidala. Dá se čekat, že o práci přijdou další. Jak se na to připravit?

Hlavní je finanční rezerva

Je jasné, že s výpadkem příjmu bychom měli počítat dopředu. „Na spořicím účtu si udržujte finanční rezervu, která vám minimálně po dobu šesti měsíců pokryje pravidelné splátky hypotéky, pojištění a veškeré další nezbytné měsíční výdaje. V okamžiku ztráty zaměstnání se podívejte, kde všude můžete ušetřit. Pokud máte například stavební spoření, můžete si dočasně snížit nebo dokonce přerušit měsíční platby příspěvků. Odložit můžete rovněž pravidelné investice do podílových fondů. Tato dočasná opatření obvykle pomohou snížit měsíční výdaje o několik tisícikorun,“ radí Veronika Hegrová, z online sjednávače hypoték hyponamiru.cz.

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

Pojištění rizika ztráty zaměstnání může být součástí životního pojištění. Ale ani s tímto pojištěním nemáte vyhráno. Je třeba si zjistit, za jakých podmínek bude pojistné vyplaceno. Důležitá je také znalost výluk. A i když je pojištění vhodné, počítejte s tím, že vám nebude hned vyplaceno. Většinou peníze dostanete až po uplynutí určité doby od ztráty zaměstnání. Jde o dobu tří a více měsíců. Na první měsíce je tedy opět nutné mít našetřeno.

„K hypotékám banky většinou nabízí pojištění v rámci balíčku, do kterého nelze přidávat ani z něj odebírat pojištěná rizika. Velkou výhodou těchto nabídek je cena, která je stejná pro všechny klienty bez ohledu na věk. Za pojištění tedy zaplatí stejně lidé ve věku 25 i 48 let. Naproti tomu pro pojištění sjednané napřímo s pojišťovnou, tedy mimo banku poskytující hypotéku, platí pravidlo, že čím starší klient je, tím více za pojištění zaplatí,“ vysvětluje Veronika Hegrová.

Odložte si nebo snižte splátky

Pokud víte, že nebudete mít na zaplacení hypotéky, kontaktujte banku a zkuste se s ní domluvit na snížení nebo odložení splátek hypotéky. Může jít o odložení až na šest měsíců. To je dostatečně dlouhá doba, aby si člověk našel jinou práci.

Například Komerční banka může vyhovět žádosti o odložení splátky na dobu jednoho až šesti měsíců. mBank zase nabízí odložení splátek úvěru až na devět měsíců, a to v případě ztráty zaměstnání nebo také nemoci trvající jeden měsíc a déle. V době trvání hypotéky je možné odložit splátky maximálně dvakrát. Po celou dobu odkladu splátek jsou hrazeny pouze úroky.

Banky vám mohou vyjít vstříc i snížením splátek. S bankou je ale nutné začít jednat co nejdříve. Snížení měsíčních splátek berte jako nejkrajnější řešení. Má totiž své nevýhody. Například zaplatíte více na úrocích, odklad se také negativně zaznamenává do úvěrového registru. To může ztížit nebo zablokovat cestu k dalším úvěrům.

Při využití odkladu například zaplatíte na úrocích více než při dodržení původního splátkového kalendáře. Současně se odklad či snížení splátky hypotéky negativně zaznamenává do úvěrového registru, což vám může v budoucnu ztížit nebo zcela zablokovat cestu k dalším úvěrům.