Hypotéka nebo stavební spoření? 3 příklady, kdy se více vyplatí „stavebko“ | E15.cz

Bez ohledu na to, jestli plánujete rekonstruovat nebo pořizovat nové bydlení, stavební spoření je výhodný způsob, jak našetřit peníze. Pokud si můžete dovolit dát měsíčně bokem plus minus 1 700 korun, založte si „stavebko“ a k vašim příspěvkům získáte státní podporu 2 000 korun ročně. Po šesti letech pak našetřené peníze můžete použít úplně na cokoli

Češi milují „stavebko“

Velkou výhodou stavebního spoření je také možnost získání úvěru. Jakmile pravidelně spoříte dostatečně dlouho (minimálně 2 roky), stavební spořitelna vám snadno půjčí až milion korun bez zajištění klidně i 100 procent ceny nemovitosti. A to s nižším úrokem, než jaký nabízejí klasické spotřebitelské úvěry. Že jde o mimořádně populární úvěrový produkt, dokazují i čísla. Podle dat Asociace českých stavebních spořitelen si Češi jen v roce 2019 přišli pro 54 323 úvěrů v celkové výši 47,8 miliard korun. 42 procent z nich bylo určeno na rekonstrukce a modernizace, 24 procent pak na koupi bytu nebo domu.

Menší závazek vykoupen vyšším úrokem

„Úroková sazba bývá výrazně vyšší než u hypotéky (zvlášť u nezajištěných úvěrů) Bez zajištění nedostanete tolik, abyste si mohli koupit např. byt ve větším městě prvních letech úvěru se splácí neanuitně, tj. úroky se stále hradí z původní výše úvěru,“ říká finanční specialistka Veronika Hegrová z Hyponamiru.cz

A jaké jsou výhody stavebního spoření?

1. Ideální volba při rekonstrukci bydlení

Právem nejoblíbenějším i nejvhodnějším účelem úvěru ze stavebního spoření je financování rekonstrukce domu nebo bytu. Raději počítejte s tím, že využití peněz budete muset dokládat účtenkami, fakturami nebo fotodokumentací zrekonstruované nemovitosti. Jakmile věřitel na dokladech trvá, platí, že z úvěru ze stavebního spoření nelze financovat nákup nebytových prostor jako garáž nebo zahrada ani třeba nový nábytek. Pokud si ale opravdu půjčujete na bydlení, je úvěr ze stavebního spoření díky nízké úrokové sazbě dobrá volba.

2. Nemusíte mít ručitele

„Jedna z hlavních výhod úvěru ze stavebního spoření je to, že nemusíte ručit nemovitostí ani zapojit ručitele. To ale ve většině stavebních spořitelen funguje jen pro částky nejvýš do milionu korun, většinou i míň. U vyšších částek už jsou záruky potřeba. Takže jestli sháníte byt či dům v atraktivní lokalitě, nezvolit hypotéku by byla chyba,“ říká Hegrová.

Ovšem pokud kupujete garsonku nebo byt v menším městě, s půjčkou od stavební spořitelny se můžete všem zárukám elegantně vyhnout. Na rozdíl od hypotéky také není povinné složit při koupi min. 20 procent hodnoty nemovitosti z vlastních peněz.

3. Skvělý základ pro hypotéku

Vlastní spoluúčast z vlastních zdrojů může být pro spoustu zájemců o nový domov velkou překážkou. Ale i taková situace se dá řešit. Jednou z variant je zkombinovat hypotéku právě s půjčkou od stavební spořitelny. Zjednodušeně to funguje tak, že si i tyhle peníze půjčíte a nějakou dobou platíte dvě splátky – úvěr ze stavebního spoření i hypotéku. Samozřejmě takové řešení není zdaleka ideální, a to hned ze dvou důvodů. Za prvé, zátěž dvou vysokých splátek, byť dočasnou, by váš rodinný rozpočet nemusel unést. A za druhé, banky jsou ochotny takové řešení akceptovat jen za určitých podmínek.