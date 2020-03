Jak vyřešit zavedení energií do novostavby? | E15.cz

Pokud dokončujete nový dům, bývá zavedení energií jednou z prvních starostí. Jak na to a jak při tom co nejvíc ušetřit? Nezapomeňte, že dodavatele energií si můžete vybrat sami. To samozřejmě platí i v případě, že se stěhujete do bytu v novostavbě. Správná volba dodavatele elektřiny či plynu vám totiž může ušetřit i několik tisícikorun ročně.