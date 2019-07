Nákup nábytku z bazaru: víte, na co si dát pozor a jak ho reklamovat? | E15.cz

Obcházení bazarů může být někdy skutečné dobrodružství. Nikdy nevíte, na jaký poklad narazíte! Nenechte se však v návalu euforie napálit podvodníky. Na co si dát při nákupu nábytku z druhé ruky pozor a jak postupovat při případné reklamaci? Odpovědi vám přinášíme v našem článku.

Nejdůležitější pravidlo: Ptejte se

Pamatujte na to, že zboží již někomu sloužilo, a tak od něj nemůžete vždy očekávat stoprocentní kvalitu. Proto se vždy co nejvíce vyptávejte prodávajícího. A jaké otázky je obzvlášť dobré položit?

1. Jak je zboží staré?

2. Jaké má závady?

3. V jakém stavu? Tento bod platí zejména u matrací, regálů, autosedaček a dalších věcí, u kterých potřebujete stoprocentní funkčnost

4. Pokud jde o elektroniku: Byla už někdy v servisu?

5. Nakupujete-li v online bazaru, nezapomeňte se doptat také na podrobné rozměry, informace o dodavateli a nechte si zaslat detailní fotografie zboží.

Elektroniku si nechte předvést

Rozhodnuli jste se pro nákup telefonu, fotoaparátu, televize nebo jiné elektroniky z druhé ruky? Buďte obezřetní a vždy si dané zboží nechte předvést. Pokud se prodejce bude vymlouvat a nebude se mu do ukázky chtít, mějte se na pozoru. Mohlo by to znamenat, že se jedná o zboží se závadou.

Nerozumíte-li elektronice natolik, abyste rozeznali vadný kus od nezávadného, vezměte si s sebou k nákupu někoho, kdo vám poradí. Při nákupu elektroniky také nezapomeňte na to, že je prodejce povinen vám k nákupu dát návod k použití a správné údržbě v českém jazyce.

Dobře si své rozhodnutí promyslete

Často se stává, že na vás prodávající s koupí naléhá, a vy tak v zájmu rychlého obchodu koupíte zajíce v pytli. Nechte si chvilku času na rozmyšlenou, a pokud si koupí nejste jistí, raději se poohlédněte ještě jinde.

Neodcházejte bez dokladu

I když se jedná o nákup z bazaru, je prodávající povinen vystavit vám doklad o koupi zboží. Mělo by na něm být uvedeno, o jaký druh zboží se jedná, za jakou cenu ho pořizujete, datum nákupu, adresa a jméno prodávajícího, ale také to, v jaké je zboží stavu a zda se v případě závad snižuje záruka.

Na zboží platí záruka 24 měsíců

Podle občanského zákoníku má prodávající povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu reklamace, která je obecně stanovena na 24 měsíců. Při koupi použitého spotřebního zboží se tato lhůta může snížit na 12 měsíců, avšak musí se to zaznamenat do dokladu o koupi. V dokladu by též měly být vyznačeny všechny případné vady, které zboží může mít (dobré je, pořídit si i fotodokumentaci).