Nejméně dostupné bydlení je na Vysočině, nejvíce na Olomoucku | E15.cz

Nejméně dostupné vlastní bydlení vnímají lidé na Vysočině, nejvíce v Olomouckém kraji. Vyplývá to z průzkumu společnosti Bezrealitky, který pro něj provedla agentura Ipsos. Na Vysočině tak odpovědělo 15 procent respondentů, na Olomoucku 42 procent. Průměr za celé Česko je 32 procent. Před třemi lety to bylo v podobném průzkumu 18 procent. Ipsos oslovil 550 respondentů bez ohledu na to, jestli již nějakou nemovitost vlastní nebo ne.