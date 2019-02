Někde zdražují i staré byty, jinde ale bydlení zlevňuje | E15.cz

Po bytech v novostavbách se směrem nahoru pohnuly také ceny starších bytů. Hlavně ve větších městech. V Česku jsou ale i regiony, kde nemovitosti zlevňují, a do metropolí to z nich není daleko.

Z tvrzení, že jsou nemovitosti v Česku drahé, se už stalo obehrané klišé. Začátek letošního roku ho znovu potvrdil. Ani po zpřísnění hypoték, což vedlo ke snížení zájmu o úvěry na bydlení, poptávka po bytech v perspektivních lokalitách neopadla. A protože se nestaví tolik, jak by se podle developerů mělo, zajímají se investoři i o starší byty.

O třetinu dražší starší byty

Za jediný rok zdražily podle údajů portálu Bezrealitky.cz starší nemovitosti o třetinu. V Praze dokonce o 60 procent. Poptávka totiž výrazně převýšila nabídku, a to nejen v hlavním městě. Průměrná cena starších bytů v České republice se koncem roku zastavila na částce 52 997 korun za metr čtvereční. Nové byty se prodávaly třeba i o dvacet tisíc korun dráž, a to v závislosti na lokalitě. V některých pražských čtvrtích překročily i částku 100 000 korun za metr čtvereční.

Nejdražší zůstávají byty v Praze. A platí to jak o těch starších, tak o těch nových. To se promítá do celorepublikového průměru. „Za nárůstem stojí především skokové zdražení starších pražských bytů. Za ně totiž na konci roku musel dát zájemce průměrně 80 361 korun za metr čtvereční, což je zhruba 75 procent ceny pražské novostavby a meziročně o 60 procent více,“ říká Hendrik Meyer, výkonný ředitel Bezrealitky.cz. Druhé nejdražší byty jsou pak na jižní Moravě, především v Brně. Následují byty ve středočeských městech s dobrou dostupností do Prahy.

Domy zdražují také, ale pomaleji. Průměrná cena za metr čtvereční podlahové plochy se zastavila na 29 529 korunách. Opět platí, že ceny rostly především v Praze – meziročně stouply o 36 procent a průměrný dům se zde prodává za 68 647 korun za metr čtvereční. Druhé nejdražší domy na metr čtvereční plochy se prodávaly ve Středočeském kraji (35 644 korun), v Brně a na jižní Moravě (27 818 korun) a v Plzeňském kraji (25 713 korun).

Města, kde se zlevňuje

Přesto existují regiony, kdy nemovitosti zlevňovaly nebo aspoň jejich ceny stagnovaly – třeba v Ostravě. Snižování cen je patrné také v menších městech. Příkladem je Nymburk, jenž je na jedné z hlavních železničních tratí ve Středočeském kraji a blízko dálnice D11, takže nemá špatnou dostupnost do Prahy.

Podle statistik společnosti M&M Reality se v letech 2015 a 2016 pohybovaly průměrné ceny bytů v panelových domech v Nymburce okolo 23 tisíc korun za metr čtvereční. „Rok 2017 pak přinesl skokový nárůst a průměrná cena za metr čtvereční vyšplhala na 32 tisíc korun. V první polovině roku 2018 zdražování pokračovalo, ale během léta už začaly ceny opadávat a v první polovině letoška očekáváme další mírný pokles cen, a to o zhruba 5 až 10 procent,“ uvádí realitní makléř Jiří Jelínek.

Podobného trendu, jen v jiném místě, si všiml i Petr Furch, realitní makléř působící v Ivančicích. „Vývoj cen bytů i domů kopíruje dění na realitním trhu v Brně. Dle mého názoru je to tím, že dostupnost autem do Brna je zhruba 20 minut a je to jeden z mála směrů, kde se v dopravě netvoří kolony,“ dodává. Od roku 2015 domy ve městě zdražovaly, až do poloviny loňského roku. Nyní ceny bytů stagnují, domy začaly dokonce zlevňovat.

Poklesu cen některých nemovitostí si všimli obchodníci i ve Frýdku-Místku. „Například byt 3+kk v panelovém domě, o rozloze okolo 70 metrů čtverečních, který se před čtyřmi lety prodával za 1,3 milionu korun, se nyní prodává za 1,7 milionu. To už ale znamená meziroční pokles jeho ceny zhruba o 100 000 korun oproti začátku loňského roku,“ popisuje Renáta Sládková, která vede pobočku společnosti M&M Reality ve Frýdku-Místku. I ona očekává, že trend zlevňování nemovitostí bude v letošním roce pokračovat, a to především vlivem hůře dostupných hypotečních úvěrů.

Prostor pro zdražování existuje

Podle Hendrika Meyera se ale situace s drahými nemovitostmi letos příliš nezlepší. „Prostor pro zdražování totiž stále existuje, a to jak v krajích, kde byty a domy zůstávají hluboko pod celorepublikovým průměrem, tak v místech, kde se dá očekávat setrvalá extrémní poptávka – tedy především v širším pražském centru, středočeských obcích na hranicích s hlavním městem, Brně a jihomoravských městech a obcích s krátkými dojezdovými časy do městského centra,“ dodává.

Rychlé řešení situace podle něho neexistuje. Většina z nutných opatření bude potřebovat roky, než dokáže změnit realitní trh. „Jedná se například o novou podobu stavebního zákona, který je momentálně v připomínkovém řízení, ale také další rozvoj infrastruktury, která sníží dojezdové časy do spádových oblastí, a tím výrazně rozšíří v kritických oblastech nabídku vhodných nemovitostí. Určitou pomocí tak může být alespoň rychlejší párování vhodné nabídky s poptávkou, které je možné díky přímému prodeji,“ uzavírá.