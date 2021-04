Platba daně z nemovitých věcí se blíží. Co když složenka nepřijde? | E15.cz

Přiznání k dani z nemovitých věcí se letos mělo podat do 1. dubna, a to v případě, že jste loni koupili, vystavěli, zdědili, nebo přestavěli nějakou nemovitost. Pokud vlastníte nemovitost delší dobu a daňové přiznání jste v minulosti podali, během května vám do schránky přijde složenka s konkrétní výší daně z nemovitosti.