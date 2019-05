Pojištění v nájmu: Může ho pronajímatel požadovat? | E15.cz

Pokud pronajímáme byt či dům, pochopitelně máme obavu z toho, abychom sehnali spolehlivé nájemníky. A to nejen kvůli placení nájmu, ale i z důvodu, aby nám neničili náš byt a jeho vybavení. Proto někteří pronajímatelé žádají po svých nájemnících sjednání pojištění pro případné škody v bytě. Má na to ale pronajímatel právo? A jaký druh pojištění jako nájemník zvolit?

Zmínka o nutnosti pojištění může být zahrnuta přímo v nájemní smlouvě. „Domníváme se, že taková povinnost nájemci být uložena může, nejedná se totiž o nepřiměřenou povinnost, jelikož sjednání takového pojištění je i v zájmu nájemce,“ říká vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest Lukáš Zelený. Problém nastává ve chvíli, kdy pronajímatel není s pojištěním nájemníka spokojený. Protože pojišťovny pochopitelně nabízí různá pojištění s rozlišným rozsahem pojistné ochrany. Vyvstává tedy otázka, zda by nebylo pro obě strany jednodušší, kdyby pojistku uzavřel zrovna pronajímatel a zohlednil náklady na ni ve výši nájemného.

Tři druhy pojištění

V případě nájemního bytu můžeme vybírat mezi třemi druhy pojištění – domácnosti, nemovitosti a odpovědnosti. V případě pojištění domácnosti máme pokrytou škodu na zařízení (nábytek, koberce, elektronika, atd.).

Pojištění nemovitosti se týká věcí, které jsou pevně spojené s bytem, tedy dřevěná podlaha, radiátory. Mnohdy ale může dojít k rozporu, co patří do pojištění domácnosti a co do pojištění nemovitosti. Největší problémy bývají s kuchyňskou linkou a vestavěnými spotřebiči.

Třetí možnost, po které můžete sáhnout je pojištění odpovědnosti. Toto pojištění kryje případy, kdy způsobíme škodu na majetku druhé osoby nebo na jeho zdraví. U této pojistky si ale dejte pozor, jestli se vztahuje na škody, které vzniknou v nájemním bytě. Popřípadě jestli limit vystačí na pokrytí škody.