Potřebný základ na hypotéku má naspořeno 6 z 10 Čechů | E15.cz

Více než 8 z 10 Čechů preferuje bydlení ve vlastním. Polovina (48,8 procenta) z těch, kteří plánují pořízení vlastního bytu či domu, ho chce financovat hypotékou. A to navzdory rekordním cenám nemovitostí a přísnějším podmínkám pro získání úvěru na bydlení. Hypotéka je navíc ve většině českých regionů finančně výhodnější než nájemní bydlení, jak ukazuje nový projekt od Wüstenrotu Srovnávač bydlení.

Téměř 6 z 10 lidí, kteří zvažují financování nemovitosti hypotékou, použije jako potřebný základ pro její získání peníze z vlastních úspor, častěji pak starší generace, kde ve věku 45+ má vlastní prostředky k dispozici 7 z 10 dotázaných. Naopak, mladší skupina do 35 let plánuje častěji využít prostředky ze stavebního spoření (až 35 procent).

Se zpřísněním podmínek pro hypotéky ze strany České národní banky je a bude klíčové mít dostatečný finanční základ.

Dva tisíce po dobu deseti let

„To znamená začít se spořením co nejdříve, a to v době, kdy ještě o budoucím bydlení ani nepřemýšlíte. Vytvořit čtvrtmilionový základ pro koupi bytu za 2,5 milionu přeci jen vyžaduje nějaký čas a spořicí úsilí. Konkrétně, pokud budete chtít tuto částku získat za 10 let, musíte odkládat zhruba 2 100 korun měsíčně. Vhodným finančním produktem se tak může stát stavební spoření, které lze založit už pro děti a kde zároveň získáte zajímavé zhodnocení plus státní podporu,“ zamýšlí se Martin Holub, manažer pro hypotéky z Wüstenrot.

Průzkum ukázal, že hypoteční úvěr jako produkt preferuje především mladší generace, častěji také lidé z Prahy oproti zbytku republiky a respondenti s vysokoškolským vzděláním, kteří mají vyšší příjmy. Rozdíly lze sledovat i mezi jednotlivými regiony, zatímco v Královehradeckém a Zlínském kraji se cestou hypotečního úvěru hodlá vydat 7 z 10 dotázaných, v Olomouckém kraji plánuje sáhnout po hypotéce jen necelá čtvrtina respondentů.