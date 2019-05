Průzkum: V pronájmu nebo na kolejích bydlí 40 procent mladých | E15.cz

V pronájmu nebo na kolejích bydlí v Česku více než 40 procent lidí od 18 do 30 let. Ve vlastním bytě nebo domě jich bydlí 23 procent, u rodičů přibližně třetina. Vyplývá to u průzkumu realitní společnosti Residomo a agentury STEM/MARK, jehož výsledky dnes zveřejnily na tiskové konferenci. Podle 60 procent dotazovaných je ideální věk pro osamostatnění mladých lidí v průměru 22,5 roku.