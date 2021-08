Růst cen energií je nevyhnutelný, firmy musí investovat do technologií | E15.cz

Růst cen energií v Česku je nevyhnutelný. Domácnostem může dočasně pomoci fixace cen, firmy by měly včas investovat do nových technologií. V tiskové zprávě to uvedla nezávislá poradenská společnost EGÚ Brno. Důvodem očekávaného růstu cen je podle firmy odklon od uhlí kvůli ukončení provozu uhelných elektráren, budování nových zdrojů a rostoucí poplatky za distribuci spojené s investicemi do rozvoje obnovitelných zdrojů.