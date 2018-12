Sen o vlastním bydlení je pro mladé často nedosažitelný | E15.cz

Nejmenší potřebu vlastního bydlení před založením rodiny mají Pražané. Podle odborníků to způsobují ceny na trhu s nemovitostmi. V Praze je pořízení bydlení nejdražší.

„Více než pětina Čechů platí za bydlení včetně energií měsíčně přes 10 000 korun. V Praze tuto částku hradí dokonce 42 procent lidí. 5 procent osob zde pak má výdaje vyšší než 20 000 korun,” uvádí David Mencl, ředitel Ekonomických staveb. To, kolik budeme mít v budoucnu dětí, už náš postoj k bydlení nijak zvlášť neovlivní.

Nemovitost do tří let?

Pouze třetina mladých ve věku 18 až 26 let má vidinu, že si vlastní bydlení pořídí do tří let. Pro polovinu těchto lidí je sen o vlastním v daleké budoucnosti. „I přesto, že si mladí vysoké náklady na bydlení včas uvědomují, a šetří, je pro ně těžké získat finanční prostředky na nákup nemovitosti. Letošní zpřísnění podmínek pro získání hypotéky a neustále se zvyšující úroky jim bohužel situaci dále komplikují,” podotýká Mencl. Paradoxem je, že právě lidé v této věkové kategorii je se svým bydlením nejvíce nespokojeno. Spokojeno je 43 procent z nich.

Šetříme

Polovina mladých má naspořeno méně než 50 tisíc korun. Polovině dotázaných nespořili rodiče, šetří si proto sami. Pouze čtvrtině rodiče spořili, nejčastěji formou stavebního spoření. Společně s partnerem pak dohromady spoří 22 procent mladých.

Z hlediska financování pak vede stavební spoření. Tento produkt chce využít polovina dotázaných, každý čtvrtý potom sáhne po půjčce od rodiny.