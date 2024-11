Stanování na podzim: Připravte se na přízemní mrazíky

Podzimní stanování nebo víkend v obytné dodávce mají své kouzlo. Barevné listí a hřejivé sluníčko přes den lákají do přírody, všude je méně turistů než v horkých letních dnech a sladký čaj chutná tak nějak lépe. S indiánským létem však přicházejí také nízké teploty, přízemní mrazíky a ranní jinovatka. Aby vám chladné počasí nezkazilo zážitek, je důležité se dobře připravit. Na co byste rozhodně neměli zapomenout?

Kvalitní odpočinek

Spánek je základ. Pokud si pořádně neodpočinete, nebudete mít energii na to, abyste si přes den mohli užívat. Denní teploty sice mohou být velice příjemné a nechají vás chodit jen v tričku, v noci je to ale jiná pohádka. Noční teploty výrazně klesají, proto sáhněte po spacáku s komfortní teplotu okolo 0 °C, případně nižší, pokud plánujete kempovat v horách. Pod spacák pořiďte kvalitní podložku. Karimatka nebo nafukovací matrace s vysokým tepelným odporem (tzv. R-value) vám zajistí tepelnou pohodu. Nafukovací karimatky s integrovanou pěnou nebo matrace se silnou izolací jsou výbornou volbou. Pokud máte tenčí karimatku, doporučujeme vám přidat také izolační podložku, která zvýší izolační schopnosti vybavení a ochrání vás před chladem od země.

Je třeba dobře vrstvit

Pocitová teplota může během podzimních dnů klesat a stoupat i v řádech desítek stupňů. Abyste byli dobře připraveni na slunné dny i deštivé noci, stačí se na vše dobře připravit. Základem dobrého šatníku jsou vrstvy. Budete-li mít dost oblečení, můžete být v suchu a pohodlí ať je slunce nebo zima. Jako první vrstvu oblékněte pohodlné termoprádlo. Spodní trička a kalhoty fungují jako druhá kůže, odvedou pot od těla a udrží vás v pohodlí. Na spodní vrstvu přidejte teplý fleece nebo jiný hřejivý kousek a nahoru přidejte zateplenou bundu, ideálně s nepromokavou úpravou. Nezapomeňte také na čepici, rukavice a teplé ponožky. Na podzim hrozí vytrvalé deště. I když to předpověď nehlásí, vždy s sebou do batohu sbalte pláštěnku nebo nepromokavé pončo. Nezaberou téměř žádné místo a uchrání vás velkých nepříjemností.

Vybavení na vaření

Na podzim oceníte horké jídlo a pití více než kdy jindy. Nezapomeňte tedy vařič, který bude fungovat i při nízkých teplotách, a termosku, do které můžete nalít uvařený čaj nebo třeba polévku. Izotermické nádoby a termosky slouží k zachování teploty jejich obsahu, můžete je použít v létě i v zimě na čaj, limonádu, nebo třeba polévku či jiné jídlo. Pod stan doporučujeme vozit plastové či nerezové nádobí, které je lehké a odolné a nepoškodí se či nerozbije.

Nepromokavý přístřešek nebo celta

Déšť může přestat pár minut po tom, co začne kapat, podzimní plískanice však mohou trvat i několik hodin. Proto, ať už je předpověď jakákoliv, si s sebou na stanování i do auta berte celtu nebo přístřešek, kterým budete moc rozšířit obytný prostor, nebo jen zajistit, že se vám před vstupem do stanu nevytvoří malé jezero. Celtu nebo jinou plachtu můžete natáhnout před předsíň stanu, před dveřmi auta, nebo ji použít jako závětří nebo úkryt před sluncem.

Nohy v teple

I s tou nejlepší pláštěnkou nebo nejnovější membránovou bundou budete trpět, promoknou-li vám boty. Při podzimních procházkách bude nejspíš mokro, zima a hodně bláta. Dovnitř, do stanu či dodávky, doporučujeme vzít si přezůvky, na túry a procházky, ale i na vaření venku pak sáhněte po nepromokavých, zateplených botách, díky nimž budete mít nohy celý den v teple a v suchu. Na výlety si s sebou vždy berte náhradní ponožky.

Čelovka a další osvětlení

Na podzim jsou dny kratší a mnohem rychleji se stmívá, proto byste vždy měli mít po ruce dobrou čelovku a další osvětlení. Na hraní deskových her nebo při posezení s přáteli oceníte výkonnou svítilnu, kterou budete moci zavěsit na stan nebo položit na stůl. Pro noční cesty na toaletu nebo do dětské ložnice můžete využít tlumená menší světla nebo čelovku s potkávacím módem či červeným světlem. Nezapomeňte na náhradní baterie, dobíjecí kabel a měnič do zásuvky, nebo výkonnou powerbanku.

Hygiena a úklid

V létě, v zimě i na podzim se vám bude hodit několik drobností, které vám pomohou zůstat svěží. Kartáček a pastu asi nezapomene nikdo, při kempování ale oceníte ještě další pomocníky z koupelny. Plánujete-li pod stanem strávit noc či dvě, pravděpodobně si nebudete potřebovat dávat dlouhou koupel. Přesto však s sebou sbalte tuhý šampon nebo biologicky rozložitelné mýdlo. Některé mycí prostředky jsou univerzální, takže je můžete použít na mytí nádobí, praní prádla i sprchování. Skvělou záchrannou alternativou jsou na kratších výjezdech vlhčené ubrousky, dokáží občas hotové zázraky. Na utření nádobí, rozlitého čaje a jiných nečistot jsou pak skvělé kuchyňské utěrky. Můžete s nimi uklidit po večeři, nebo třeba vytřít podlahu. Do batohu pro všechny případy přibalte také roli toaletního papíru. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit.

Žluté a oranžové listí, teplé slunce a příjemný větřík umí vykouzlit ty nejkrásnější dny v roce. Stačí však pár mraků nebo přeháňka a podzimní dny nemusí být zas tak skvělé. S teplým oblečením, vhodným vybavením a drobnostmi, jako je termoska s horkým čajem nebo karimatka navíc, si vše užijete, i když se počasí malinko pokazí. Sbalte dobrý spacák a náhradní ponožky a vyrazte si užít poslední teplé sluneční paprsky.