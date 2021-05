Změna dodavatele plynu – topení další sezonu levněji a chytřeji | E15.cz

Proč je na jaře vhodný čas řešit energie?

Během léta v klidu doběhnou všechny lhůty a proběhne administrativní zpracování, takže od prvního „zatopení“ nadcházející zimy už začnete šetřit.

„Není čas otálet. Současná situace na světových trzích s energiemi se nevyvíjí zrovna optimálně, ceny plynu se zvyšují. O důvod víc, proč byste měli začít platit méně,“ míní Juraj Ondris, generální ředitel českého zastoupení společnosti SPP, která dodává zemní plyn a elektrickou energii více než 1,3 milionu zákazníků na Slovensku a v České republice. . Autor: SPP CZ

Dodavatel elektřiny a plynu SPP se tak řadí ke středně velkým dodavatelům energií, kteří se v poslední době zamlouvají českým zákazníkům nejvíc. Výhodou je stabilní široké zázemí velké firmy, která se o svoje zákazníky dokáže postarat, a současně dostatečná pružnost vyhovět nastavením podle potřeb zákazníků.

Změna dodavatele? Žádná věda, žádné náklady

Co tedy udělat? Nemusíte mít strach, případná změna dodavatele plynu není nic složitého. Dosvědčit by vám to mohly tisíce českých domácností, které se k tomuto kroku každý rok odhodlají.

Stále více lidí totiž chápe, že ceny energie se skládají z několika složek, a protože některé může ovlivnit dodavatel elektřiny nebo plynu libovolně podle sebe, nabízené produkty se podle toho liší a cena plynu není všude stejná. Přechodem k jiné dodavatelské společnosti přitom můžete v ročních nákladech za plyn uspořit i několik tisíc korun. . Autor: SPP CZ

Úsporu ocení nejvíce ti, kteří plyn nevyužívají třeba jen k vaření, ale také plynem topí v rodinném domě. Čím více zemního plynu spotřebujete, tím větší může být vaše úspora. Zda a kolik můžete ušetřit, je dobré si dopředu dobře spočítat. Spolehlivým vodítkem bývá porovnání nabídky cen elektřiny nebo plynu a konkrétních podmínek, za jakých bude smlouva uzavřená (např. smlouva na dobu určitou nebo neurčitou apod.).

Pomůže vám kalkulačka úspor i zkušení odborníci

Najít na webu nezávislou kalkulačku úspor, do které zadáte vaše údaje o spotřebě z posledního vyúčtování, je otázkou chvilky. Obrátit se ale můžete i na některého z osvědčených dodavatelů energií na tuzemském trhu.

„S našimi odborníky z poradenského centra můžete komunikovat e-mailem nebo telefonicky a rádi vám zpracují zadaná data. Nemusíte mít přitom strach, že využijí situace. Tuto službu poskytujeme nezávazně a nikdo vás nebude nutit k přestupu,“ popisuje na příkladu praxe jednání dodavatele energií SPP s klienty Juraj Ondris a doporučuje: „Při porovnávání se dívejte nejen na kalkulaci za MWh, ale i na měsíční poplatek.“ . Autor: SPP CZ

Pokud vám výsledek srovnání cen energií s jinými dodavateli potvrdí, že přechod k nové společnosti se vám opravdu vyplatí, pak máte vlastně hotovo. Změna dodavatele plynu nebo elektřiny není nijak zpoplatněna, přepis energií a vše, co je s tím spojeno, vyřídí váš nový dodavatel energie. A až se příští topná sezona zeptá, co jste dělali v létě, můžete jí to spočítat.