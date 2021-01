Česká olympijská nadace pomáhá dětem k vysněnému sportu | E15.cz

Nadace, jejímž hlavním partnerem je Sazka, ve sportování v roce 2020 podpořila 393 dětí celkovou částkou 1 694 300 korun. Díky podpoře společnosti Sazka mohla nadace za svých osm let existence rozdělit téměř sedmnáct a půl milionu korun.

„Ve spolupráci s Českým olympijským výborem se neustále snažíme veřejnosti komunikovat význam pohybu a sportovních aktivit. Potřeba je to obzvlášť v letošním roce, kdy byla několik měsíců nařízená karanténa a lidé neměli tolik příležitostí ke sportu. Díky České olympijské nadaci se k pohybu celkově dostalo už více než 3000 dětí ze sociálně slabých rodin, které by jinak neměly šanci dělat sport, který si vybraly,“ říká Tereza Vyhnálková ze Sazky.

Sny, které nadace plní často nejsou jen hmotné. Děti mají možnost přát si sportovní den se slavnými olympioniky. Setkání s jejich sportovním idolem v nich často probouzí více motivace. Golfistka Klára Spilková si prošla hřiště se Zuzkou a Lukášem. „Potkat se s Klárou byl můj sen od doby, co byla na olympiádě,“ říkala Zuzka. Od narození neslyší, odezírá ze rtů a má kochleární implantát. Přesto sportuje od pěti let. „Sport Zuzce pomáhá k integraci do slyšící společnosti,“ říká její maminka Kateřina.

Další podpořené děti se během roku setkaly například s olympijskými vítězi Jaroslavem Kulhavým a Davidem Svobodou či paralympijským šampionem Jiřím Ježkem, atletem Pavlem Maslákem, šermířem Jiřím Beranem, basketbalistkou Ilonou Burgrovou, krasobruslařem Tomášem Vernerem, skikrosařkou Nikol Kučerovou nebo jezdkyní Annou Kellnerovou.

Splněných přání bylo letos opravdu hodně a připraveno už je další kolo podpory, které proběhne na jaře roku 2021. Přes všechny obtíže roku 2020 zůstávají k situaci v České olympijské nadaci pozitivní. „Letošní rok nebyl lehký, ale věřím, že děti, které jsou zvyklé pravidelně sportovat, nesedí jen doma u počítače,“ říká Jan Železný, prezident nadace.

Uzávěrka kompletních žádostí o podporu je 28. února zde.