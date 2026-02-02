Dnes je poslední den pro podání přiznání k dani z nemovitosti. Koho se povinnost týká?
- Dnes končí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí při změnách vlastnictví nebo údajů o nemovitosti.
- Řada vlastníků chybuje v domnění, že přiznání stačí podat jen jednou a další změny už řešit nemusí.
- Daň z nemovitých věcí je příjmem obcí a její výše se odvíjí od typu nemovitosti i místa, kde se nachází.
Poslední den pro podání přiznání
Dnes je poslední možnost podat přiznání k dani z nemovitosti. Povinnost se vztahuje na lidi, kteří v roce 2025 nabyli novou nemovitost, některou ze svých nemovitostí prodali nebo u nich provedli změny, jež mají vliv na výši daně. Samotná daň je splatná do 1. června. Pokud finanční úřad vyměří částku vyšší než pět tisíc korun, lze ji uhradit ve dvou splátkách – první do 1. června, druhou nejpozději do konce listopadu.
Pozor na časté omyly vlastníků
Podle daňového poradce Jana Kašpara ze společnosti KODAP se lidé často mylně domnívají, že pokud daň z nemovitosti jednou přiznali, nemusí se o ni v dalších letech starat. Upozorňuje, že povinnost podat nové přiznání vzniká i při dalších změnách. Patří mezi ně například vybudování nových zpevněných ploch využívaných k podnikání nebo vydání nového stavebního povolení.
Finanční správa každoročně eviduje zhruba půl milionu podaných daňových přiznání k dani z nemovitých věcí. Samotnou daň pak odvádí přibližně 4,2 milionu poplatníků.
Jak se daň vypočítává
Daň z nemovitosti se skládá ze dvou částí, z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek. Sazby se liší podle typu a charakteru nemovitosti. Výsledná částka se následně násobí koeficientem stanoveným podle velikosti obce a případně také místním koeficientem, který si obce nastavují každoročně samy.
Kdy a jak se lidé dozvědí výši daně
Finanční správa informuje poplatníky o vyměřené dani během května. Oznámení může přijít poštovní složenkou, e-mailem nebo do datové schránky. Ti, kteří dosud dostávali výměr poštou a chtěli by ho nově zasílat elektronicky, mohou o změnu požádat do 15. března prostřednictvím online formuláře na webu Finanční správy.
Veškerý výnos z daně z nemovitých věcí připadá obcím. V loňském roce se na této dani vybralo 23,6 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 2,2 procenta.
Jak funguje daň z nemovitosti
Daň z nemovitých věcí se v posledních letech pro řadu vlastníků zvýšila, přičemž její výsledná výše se může výrazně lišit podle místa, typu a velikosti nemovitosti. Důležitou roli hrají zejména koeficienty, které si jednotlivé obce stanovují samy. Zatímco základní koeficient vychází ze zákona a velikosti obce, místní koeficient mohou města a obce upravovat každoročně. Právě jeho změna může znamenat nárůst, nebo naopak snížení daně i o tisíce korun, aniž by vlastník sám cokoli měnil.
Výhodou této daně je, že daňové přiznání se zpravidla podává pouze jednou, a to při nabytí nemovitosti. V dalších letech se podává znovu jen v případě změn rozhodných skutečností, například při přístavbě nebo jiné stavební úpravě.
Samotná daň se platí vždy dopředu za celý kalendářní rok a rozhodující je stav k 1. lednu. Pokud částka nepřesáhne pět tisíc korun, hradí se jednorázově, vyšší daň je možné rozdělit do dvou splátek. Výnos z daně z nemovitých věcí přitom směřuje přímo do rozpočtů obcí.
