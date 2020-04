Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí je na spadnutí | E15.cz

Od 1. listopadu 2016 platí, že nabyvatel nemovité věci (dům, byt, pozemek) má povinnost uhradit státu 4 procentní daň (za předpokladu, že předmět nabytí není od daně osvobozen). Tato daň má být nyní zrušena jako nesystémová, ale pozor, spolu s daní z nabytí má skončit i možnost odečíst sumu úroků zaplacených bance ze základu daně z příjmů.

To není dobré. Kupující teď vyčkávají, jak to se zrušením daně z nabytí dopadne (a hlavně od kdy), takže nekupují. Naprosto je chápu. Ale nechápu, proč se něco takového veřejně řekne a pak nejsou k dispozici relevantní informace o účinnosti takové změny. To trhu opravdu nepomáhá.