Zaregistrujete-li si na portálu s největší nabídkou domén Czechia.com doménu EU ve speciální akci za 149 Kč rovnou na 2 roky, tak máte zároveň možnost mít na oné registrované doméně i profesionální e-mail zcela zdarma. To může zajímat například živnostníky, kteří využívají k podnikání gmailovou adresu. S doména.eu, totiž mohou mít například e-mail jan.novak@doména.eu. Taková emailová adresa je na první pohled profesionální a vaši zákazníci si mohou být jisti, že komunikují přímo s vámi. Firmy si zase mohou za zavináčem představit místo „doména.eu“ „názevvašífirmy.eu“. Pod doménou EU lze registrovat názvy i s diakritikou evropských států (IDN).

Doména je jedna z nejdůležitějších částí vaší online prezentace. Web, na který směřujete vaše zákazníky pomocí reklamy, e-mailingových kampaní, sociálních sítí nebo PR článků totiž na nějaké doméně funguje. Zákazník ji zároveň vidí ještě před tím, než se samotný web načte, a zároveň je to první věc, kterou píše do adresního řádku (nebo minimálně její část), když se na web vrací. Je proto důležité mít ji profesionální.

V Česku patří mezi nejběžnější domény doména CZ a COM. Ty nejlepší však bývají obsazené. Firmy a živnostníci proto často sahají po jiných doménách, jako například po doméně EU. Tato doména se pomalu ale jistě stává trendem. Registrují ji nejen nové firmy a živnostníci, ale také ti, kteří již řadu let podnikají. Důvodem je často profesionální působení domény, ochrana domén nebo expanze do Evropy.

EU doména je nový “must-have” pro firmy | ZONER a.s.

Centrální registr domén EU, EURid, navíc umožňuje, přes své registrátory, jako je ZONER a.s. provozovatel portálu Czechia.com, doménu EU zabezpečit technologií DNSSEC, tedy lépe chránit doménu před přesměrováním. Dále nabízí možnost doménu uzamknout od změn pomocí funkce Registry Lock, což zabrání nevyžádané změně u domény.

Aby toho nebylo málo, tak Czechia.com k těmto službám poskytuje v ceně Basic DV certifikát od Digicertu, pomůže vám s automatickou trojí ochranou (Antispam, Antiphishing a Antivir) a v neposlední řadě vám pomůže s doplňkovým bezpečnostním nastavením SPF, či DMARC.

Jak na vlastní e-mail a online prezentaci bez poplatku za hosting?

Pro získání profesionální domény a unikátní e-mailové adresy si tak stačí registrovat doménu. Jak je to ale s webovou prezentací?

U Czechia.com je základní online prezentace na vlastní doméně v ceně registrace domény. Vybrat si můžete z běžných CZ,EU, či COM domén, nebo se pustit do exotických a zkusit jednu z více než 750 různých koncovek z celého světa.

Pokud nevíte, jak si vytvořit webové stránky, nezoufejte. Pomůže vám snadná aplikace inPage.cz, se kterou si vytvoří webové stránky snadno i naprostý lajk.

S jednou registrací domény, tak získáte profesionální základ pro vaše podnikání. Vlastní doménu, unikátní e-mail a webovou online prezentaci.