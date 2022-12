Firmy v Česku plánují investovat přes 60 miliard korun do digitalizace do roku 2025 | E15.cz

České firmy očekávají změny na trhu a plánují na ně reagovat. 62 % si myslí, že se jejich odvětví do tří let promění. Do digitalizace se podniky chystají investovat 61 miliard korun. I přes stále nízkou nezaměstnanost a nedostatek kvalifikovaných pracovníků plánuje pouze 9 % českých firem nejvíce investovat do digitalizace HR. To vyplývá ze studie společnosti SAP založené na průzkumu Ipsos mezi dvěma sty vedoucími pracovníky ve firmách v České republice s více než padesáti zaměstnanci.

České firmy mají ještě dlouhou cestu k naplnění cíle Digitální dekády Evropské unie, aby 75 % z nich využívalo do roku 2030 moderních technologií, jako je umělá inteligence, big data nebo cloud. Už dnes si ale uvědomují, že musí modernizovat své fungování. Téměř polovina z nich digitalizovala většinu svých základních procesů a dalších 48 % již začalo a plánuje pokračovat.

Zásadní změny na trhu

Aby dokázaly změny ve firmě efektivně řídit, připravují se české podniky i po stránce personální. Více než polovina z nich má vyhrazený tým pro digitalizaci, nebo ho vytváří. Dalších 36 % k tomuto účelu založilo tým složený z různých oddělení.

Podle studie SAP důležitost využití nových technologií dokládají i očekávání firem. 62 % podniků čeká do tří let proměnu svého odvětví a více než čtvrtina si myslí, že půjde o zásadní změnu.

„Česká republika si prochází situací, kterou v SAP zčásti vidíme i na globální úrovni. Nejdůležitější pro místní firmy bude zohlednit dopady krize, které jsou pro každé odvětví specifické. Společným jmenovatelem je schopnost rychle a pružně reagovat na neočekáváné změny. Mezi českými zákazníky SAP máme i firmy, od kterých se učí ty zahraniční, jak být efektivnější a konkurenceschopnější, ale zatím jde pouze o několik případů. Proto nesmíme usnout na vavřínech a stále se zlepšovat, inovovat a využívat nejmodernější technologie, aby se z našich místních firem staly světové,“ říká Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR.

Hana Součková, generální ředitelka SAP ČRAutor: SAP ČR, spol. s r.o.

Kam investují české firmy

V letošním roce se české firmy nejvíce zaměřily na digitalizaci výroby (22 %), prodeje (16 %) a zákaznické zkušenosti (16 %). Mezi hlavní důvody patří efektivnější práce, uspořený čas a nižší náklady. Jako nejvíce digitalizovanou oblast firmy uvedla třetina manažerů finance.

Do budoucna plánuje 25 % firem upřednostnit investice do digitalizace výroby. 23 % pak do logistiky a 16 % do zákaznické zkušenosti. U těchto oblastí vnímají manažeři největší růstový potenciál, možnost úspory nákladů a vyšší prodeje díky lepší komunikaci se zákazníkem.

Mladé firmy v Česku využívající systémy SAP nejvíce investují do digitalizace financí (37 %) a logistiky (17 %). Za méně než pět let své existence jich velká část vyrostla do velikosti středních podniků. Téměř tři čtvrtiny zaměstnávají mezi 100 a 249 lidmi a 9 % má 250 až 499 zaměstnanců.

HR stále nejnižší prioritou

I přes rostoucí podíl zaměstnavatelů, kteří mají v Česku problém s nacházením dostatečně kvalifikovaných kandidátů na volné pozice, pouze 6 % firem uvedlo, že v minulosti nejvíce investovalo do digitalizace HR. Byť se počet podniků, které se chystají zaměřit na tuto oblast, zvýšil na 9 %, stále jde o nejmenší podíl ve srovnání s ostatními odděleními ve firmách.

„V následujících letech bude pro české firmy zásadní nevracet se do minulosti. Po odeznění nejhorších dopadů koronavirové krize, kdy podniky alespoň zčásti musely HR digitalizovat, se objevuje trend návratu k papírovým dokumentům, přepisování a dalším manuálním činnostem. Jenže tím se podniky ochuzují o možnost využití umělé inteligence a dalších moderních nástrojů, které jim pomáhají najít kvalifikovanější kandidáty, zkrátit proces onboardingu a snížit odliv stávajících zaměstnanců. Aby mohly české firmy konkurovat těm zahraničním, musí se také zaměřit na své zaměstnance, které jsou zdrojem jejich úspěchu,“ říká Ladislav Kučera, HR ředitel SAP pro Česko a Slovensko.