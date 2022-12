Fotovoltaika: Co všechno obnáší, když se pro ni rozhodnete? | E15.cz

Instalace fotovoltaiky na rodinný dům vede k větší energetické soběstačnosti. To je také důvod, proč se pro ni čím dál více lidí rozhoduje. Vstupní investice je možná vyšší, v horizontu několika let se ale vyplatí. Všechny otázky, které by vás ohledně fotovoltaiky mohly zajímat, zodpověděla Monika Hauznerová, Head of Legal ve společnosti EP Energy Trading a.s.