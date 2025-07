Digitální vertikála: Když chcete mít IT pod kontrolou a investovat do vlastního, ne do cizího

Jenže tím to nekončí.

Firmy se tak nenápadně dostávají do stavu, kdy nejen že platí stále víc, ale navíc nemají infrastrukturu ani data pod vlastní kontrolou. Buď čelí uzamčení do komplexních platforem globálních vendorů na jedné straně. Nebo je na druhé straně svazuje složité klubko navzájem propojených SaaS (software as a service) nástrojů, jejichž závislosti nikdo nemá v ruce jako celek. To se v krizových situacích, při růstu, změně strategie nebo třeba při due diligence ukazuje jako závažný problém.

Z těchto důvodů začínají některé české firmy pracovat s konceptem, který není módní novinkou, ale logickým digitálním pokračováním firemního uvažování v oborových vertikálách.

Co je digitální vertikála

Digitální vertikála je způsob, jak firma postupně integruje, automatizuje a digitalizuje vlastní procesy napříč celým provozem. Od výroby, přes administrativu a controlling až po obchod a marketing. Nejde o nákup jednoho systému ani o jednotnou platformu. Jde o promyšlenou architekturu, která odráží specifika dané firmy a je postavená tak, aby ji vlastnila, řídila a rozvíjela sama firma – ne její dodavatelé.

Opírá se o tři hlavní pilíře:

1. Vlastnictví klíčových informačních systémů a dat, včetně definice jejich rozhraní a datového modelu.

2. Automatizaci procesů napříč odděleními, kde místo izolovaných SaaS nástrojů vzniká propojený celek, který odpovídá firemní logice.

3. Práci s daty jako s jednotnou znalostní základnou, kterou lze efektivně využívat pro reporting, rozhodování i marketing.

Výsledkem není jen úspora nákladů, ale hlavně dlouhodobá strategická výhoda: odolnost vůči vendor lock-inu, rychlejší inovace, schopnost přizpůsobit se trhu a vyšší hodnota celé infrastruktury.

Kdy dává digitální vertikála smysl

U menších firem, které využívají několik základních nástrojů, může být výhodné zůstat v jednoduchém SaaS režimu. Jakmile ale firma roste, začne jí tento model svazovat.

Například:

l Potřebuje přizpůsobit CRM procesy vlastnímu obchodnímu cyklu, ale používaný nástroj to neumožňuje.

l Marketingový tým potřebuje kombinovat data z e-shopu, reklamy, pokladen na provozovnách, ale bez robustního datového skladu to nejde.

l Vznikají duplikace, nejasnosti, zpoždění, nekonzistentní reporty a s nimi i nedůvěra v data.

Firmy v této fázi typicky začínají uvažovat o vývoji vlastního systému, o sjednocení dat, o nahrazení některých externích nástrojů vlastními. Právě tehdy přichází na řadu přístup digitální vertikály, nikoliv jako radikální změna, ale jako architektonický rámec, který umožňuje postupný přechod a poskytuje jistotu, že každá další investice míří správným směrem.

Jak se liší od běžné digitalizace

Klasická digitalizace v pojetí obchodníků krabicových softwarů často znamená nasazení několika nástrojů jako ERP, CRM, marketingové automatizace, a jejich propojení pomocí konektorů. Problém je, že každý tento nástroj si uchovává vlastní logiku a vlastní databázi, a tak není možné vytvořit jednotnou znalostní vrstvu, na které by firma stavěla analýzu, reporting, predikci nebo AI.

Digitální vertikála naopak směřuje k tomu, aby všechny klíčové části sdílely:

l pokud možno jednotný, sdílený datový model,

l společná pravidla přístupu a verzování dat,

l jasně definované rozhraní pro výměnu a validaci informací.

Díky tomu může firma přecházet mezi různými technologiemi, měnit dodavatele nebo začleňovat nové funkcionality bez toho, aby ohrozila stabilitu celku.

Kdo s tím umí pomoci

V českém prostředí společnost TRITON IT, která propojuje vývoj informačních systémů se správou dat a analytikou. Její klienti nejsou jen startupy, ale zavedené firmy, které už mají jasno v tom, co dělají, a chtějí si vybudovat takovou digitální infrastrukturu, která jim umožní růst bez technologických kompromisů.

„Digitální vertikála není zázračný software, ale způsob, jak přemýšlet o firmě jako o celku. Když podnikatel ví, že marketing závisí na datech z obchodu, a obchod na správném řízení výroby nebo služeb, pak ví, proč to má všechno držet pohromadě – a ve svých rukou,“ říká Michal Rost, CEO TRITON IT.