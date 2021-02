Historický rok XTB: rekordní tržby a více než 112 tisíc nových klientů | E15.cz

Rekordní finanční výsledky XTB v roce 2020

XTB vykázalo dynamický růst ve všech klíčových finančních ukazatelích. Díky příznivým tržním podmínkám dosáhlo XTB nejvyšší provozní zisk v historii - 178,3 milionu EUR (ve srovnání s rokem 2019 jde o růst o 233,4 procenta), čistý zisk byl na úrovni 89,9 milionu EUR (narůst o 597,4 procenta) a EBIT byl 115,4 milionu EUR (narůst o 689,3 procenta). Kromě vysoké volatility na finančních a komoditních trzích v roce 2020 byly velmi dobré finanční výsledky způsobeny i snížením úrokových sazeb, které způsobilo, že obchodování finančních instrumentů bylo pro mnoho investorů velmi atraktivní. Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku vykázala skupina XTB tržby 31,3 milionu EUR (ve čtvrtém čtvrtletí 2019 to bylo 20,8 milionu EUR) a 9,1 milionu EUR zisk (ve stejném období roku 2019 to bylo 8,6 milionu).

„Rok 2020 byl pro XTB velmi dobrým rokem. Dosažení trojciferného růstu v oblasti tržeb a zisků by nebylo možné bez několikaleté tvrdé práce na našich produktech, technologiích a zdokonalování našich služeb. Díky tomu jsme využili příležitost na rozvoj a růst, kterou poskytuje nadprůměrná volatilita na trzích. Tento rok potvrdil stabilitu základů, na nichž je založeno naše podnikání," řekl předseda představenstva XTB Omar Arnaout. "Chceme být první volbou při výběru investiční společnosti, nejen pro klienty v Polsku a Evropě, ale na celém světě,“ dodal Omar Arnaout.

Spolu s aktivitami retailového segmentu, který tvoří většinu tržeb skupiny XTB, rozvíjí XTB i institucionální aktivity pod značkou X Open Hub (XOH). XOH poskytuje likviditu a technologie dalším finančním institucím včetně brokerských společností. Tato část podnikání XTB v roce 2020 vykázala pětinásobný nárůst tržeb na 23,5 milionu EUR, ve srovnání s 4,8 miliony EUR v roce 2019.

V roce 2020 byly provozní náklady 63 milionů EUR a byly o 22,5 milionu EUR vyšší než předchozí rok (40,4 milionu v roce 2019). Tento nárůst souvisel hlavně s rostoucími marketingovými náklady souvisejícími s vyššími výdaji na online kampaně a rostoucími náklady na platy a zaměstnanecké benefity, jakož i se zvýšením počtu zaměstnanců.

Více než čtvrt milionu klientů XTB

Jedním ze základů solidního a dlouhodobého rozvoje společnosti je neustále rostoucí zákaznická základna a počet aktivních zákazníků. V roce 2020 zaznamenala skupina další rekord v této oblasti, když získala 112 025 nových klientů, což znamená nejen meziroční nárůst o 206,5 procenta (v roce 2019 XTB získalo 36 555 klientů), ale současně se toto číslo i rovná počtu nových klientů získaných za posledních 6 let (v letech 2014 – 2019 získala skupina XTB 112 825 klientů). Služby polského brokera celkově využívá více než 261 000 klientů. S růstem celkové zákaznické základny roste i počet zákazníků, kteří aktivně využívají investiční příležitosti, které nabízí XTB. Počet aktivních klientů (ti, kteří provedli alespoň jednu transakci za 12 měsíců) dosáhl v roce 2020 107 287, ve srovnání s 45 837 klienty v roce 2019. Rovněž významně vzrostl i počet aktivních klientů, kteří realizovali alespoň jeden obchod za 3 měsíce, na 58 069 v roce 2020, zatímco v roce 2019 to bylo 26 582.

„Nárůst počtu aktivních klientů je a nadále bude jednou z našich největších priorit. I když růst, který jsme dosáhli v roce 2020, byl velmi solidní, naším cílem je další zvyšování základny nových i aktivních klientů. Chceme co nejlépe využít skutečnost, že stále více lidí má zájem o investování. Souvisí to nejen se zkušenými investory, kteří nás znají a investují přes XTB, ale také s investory, kteří se právě začali zajímat o svět investování,“ řekl předseda představenstva XTB Omar Arnaout.

Dynamický růst zákaznické základny byl v souladu s vysokou aktivitou vyjádřenou počtem uzavřených transakcí. V důsledku toho obchodování s derivátovými nástroji představovalo objem 3 miliony 175 tisíc lotů (2019: 1 milion 597 tisíc lotů) a ziskovost na lot se zvýšila na 56 EUR (2019: 35 EUR / lot).

Dividendová politika

Představenstvo XTB trvá na svém záměru doporučit valné hromadě výplatu dividend v souladu s dividendovou politikou společnosti. Doporučení v této souvislosti bude předložené v březnu tohoto roku po zveřejnění výroční zprávy.

Využívání příležitostí a další globální rozvoj

Prvořadým cílem společnosti XTB je stát se první volbou a komplexním řešením pro každého investora. Prioritou představenstva je další zvyšování zákaznické základny, které vede k posílení postavení XTB na trhu ve světě, a to na základě efektivního řízení příznivých vnějších faktorů a zlepšení v oblasti nabídky instrumentů, technologií a služeb. Tyto aktivity budou podporovány mnoha iniciativami, včetně nové a stálé nabídky "0% komise" za akcie a ETF (fondy obchodované na burze) pro měsíční objemy do 100 000 EUR, zavedené 5. října 2020. Nabídku " 0% komise" podporuje marketingová a reklamní kampaň zahrnující nového ambasadora značky XTB – jednoho z nejlepších fotbalových manažerů na světě, Josého Mourinha, který bude ambasadorem XTB dva roky. Tuto nabídku přijali současní i noví zákazníci s velkým nadšením. Klienti XTB mají přístup k celkově 4 500 finančním nástrojům, včetně více než 2 000 fyzických akcií a ETF z 16 největších světových burz, včetně komodit, realitních fondů a dluhopisů a také přístup na forexový trh a trh s kryptoměnami.

XTB také pokračuje v expanzi na nové trhy se zaměřením na zahájení činnosti ve Spojených arabských emirátech a v Jižní Africe. 9. ledna 2021 byla založena společnost XTB MENA Limited v DIFC (Dubajské mezinárodní finanční centrum). V současnosti se vedení zaměřuje na splnění podmínek stanovených místním regulátorem DFSA potřebných k zahájení činnosti v SAE, které je naplánováno na první polovinu roku 2021. Pokud jde o Jižní Afriku, vzhledem ke složitým místním formálním a právním podmínkám, očekávané datum zahájení činnosti není možné určit.

„Máme jasnou vizi vývoje do roku 2021. Chceme získat nejméně 120 000 nových klientů, otevřít novou kancelář v Dubaji a zintenzivnit naše aktivity na trzích, kde již působíme. Rovněž se důrazně zaměříme na nejvyšší kvalitu zákaznických služeb a technologií, a to nejen v kontextu našich platforem xStation a xStation Mobile, ale také z hlediska bezpečnosti, výkonu a stability. I posledních pár dní nám ukázalo, jak důležité je pro klienty, aby mohli investovat do nástrojů, které je zajímají, kdykoliv chtějí. Uděláme vše pro to, aby se z XTB stalo místo, které bude poskytovat takové příležitosti dnes i v budoucnu,“ zhrnul Omar Arnaout.

Další podrobné informace shrnující aktivity skupiny XTB v roce 2020 jsou obsaženy v aktuálním zprávě č. 2/2021 – "Předběžné finanční a provozní výsledky za rok 2020", která je k dispozici ke stažení na této adrese.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 procent účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků."