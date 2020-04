Jak investovat do lepších časů | E15.cz

Peněz uložených do prémiových nemovitostí by se případná krize měla dotknout nejméně, říká Tomáš Jandík, šéf REICO IS ČS – firmy, která spravuje největší a nejstarší nemovitostní fond v České republice.

Postavit dům. Koupit byt. Investovat peníze do nemovitostí je osvědčený způsob, jak si uchovat majetek v trvanlivé formě. Nejjednodušší je investovat do nemovitostních fondů a stát se spoluvlastníkem celého portfolia budov. Nepotřebujete k tomu stavební povolení ani zápis do katastru, a když chcete, můžete svůj podíl na počkání proměnit v peníze „na dřevo“.

Největším takovým fondem u nás je ČS nemovitostní fond, který spravuje dceřiná firma České spořitelny, investiční společnost REICO. Fond má přes 85 tisíc klientů, vlastní nemovitosti v hodnotě přes 30 miliard korun a existuje 13 let – je to nejdéle fungující nemovitostní fond na českém trhu. Investorem může být kdokoli. Stačí vložit do fondu alespoň 300 korun.

Fond vlastní nemovitosti v Česku, na Slovensku a v Polsku. V portfoliu převažují moderní kancelářské nemovitosti, jako je City Tower na pražském Pankráci, která je nejvyšší budovou v Praze, a doplňují je obchodní centra a logistické parky.

„Zaměřujeme se na nově postavené prémiové nemovitosti, které jsou plně pronajaté,“ vysvětluje předseda představenstva investiční společnosti REICO Tomáš Jandík, podle něhož je u prémiových nemovitostí víceméně nepředstavitelné, že by celá budova zůstala prázdná nebo z větší části neobsazená.

Přesto leckoho jistě napadne otázka, zda je vhodné investovat majetek do nemovitostního fondu v době krize či přinejmenším velké nejistoty.

„Naší výhodou je, že vlastníme prémiové nemovitosti s velmi kvalitní sektorovou a regionální diverzifikací. Některých sektorů se opatření proti koronaviru dotýkají víc, třeba obchodní centra jsou dočasně uzavřena. Kancelářských budov a jejich nájemců se však omezení prakticky nedotýkají. A na hospodaření průmyslových parků může mít současná situace dokonce pozitivní vliv, protože roste poptávka po nakupování on-line, což logistickým centrům nahrává. Nikdo sice neví, jak dlouho tento stav potrvá, ale zatím odhadujeme počátek možného návratu do normálu během třetího kvartálu letošního roku. A v takovém případě by se celá krize na výkonnosti našeho fondu neměla výrazně projevit,“ domnívá se Tomáš Jandík.

