Výhody (a nevýhody) podílových fondů | E15.cz

Téma zhodnocení úspor a investic je čím dále více populární. Těch, kteří však mohou napřímo investovat do akcií či dluhopisů je jen hrstka – jedním z důvodů je třeba časová náročnost či absence hlubších znalostí z oblasti finančních trhů. Tím často zásadním pak velké požadavky na investované částky. Řešení nabízejí podílové fondy.

„Dluhopisy mají většinou minimální částky, ve kterých lze investovat, akcie zase fixní poplatek, který se nevyplatí u nízkých částek platit, protože by představoval neúměrný náklad. Jako jednoznačnou výhodu fondů tak vidím přístup k instrumentům, které by si sám klient nikdy nekoupil,“ říká Tomáš Kálal, Senior Relationship Manager Conseq a dodává: „Ve fondech kolektivního investování se na konci druhého kvartálu nashromáždilo již přes půl bilionu korun.

Již od několik stovek korun měsíčně

Podílové fondy umožňují investovat od velmi malých částek a přitom přináší skvělou diverzifikaci, jelikož investují do desítek, či dokonce stovek titulů. Nabízejí také možnost vyššího výnosu pro klienta, než může dosáhnout na depozitech. „Vyšší výnos umožňuje nejen porazit inflaci, ale i vytvořit rezervu na nenadálé události, zabezpečení rodiny a vyšší spotřebu v budoucnosti. Kdo investuje, ten si toho za svůj život může koupit výrazně více,“ míní Václav Lepič, produktový manažer, ČSOB AM.

Nesmíme zapomenout na vysokou likviditu, kdy je velkým plusem rychlý přístup k penězům. Ty jsou zpravidla dostupné do jednoho týdne.

Výhodou je i pohodlí pro investora. Fond funguje dle investiční politiky a není potřeba investici řešit na denní bázi. Naopak fond může být velmi aktivní a své portfolio rebalancuje dle aktuálního dění. „Aktivní fond vybírá společnosti, které stojí za investici, nikoliv všechny, kteří využívají kapitálový trh jako zdroj levných peněz. Byť ne všechny fondy to splňují, často diverzifikují prostředky investorů mnohem lépe, než by to dokázal investor sám. No a v neposlední řadě jsou i ochranou proti těm nejčastějším chybám, které často začínající investoři dělají,“ vysvětluje Kálal.

Podílové fondy však nejsou jen pro drobné a začínající investory, patří i do portfolia velmi zkušených investorů, kteří si jinak dokáží namíchat portfolio podle vlastních preferencí, ale nemají čas trhy denně sledovat. „Pro matadory či lidi, kteří mají větší finanční prostředky je zde i možnost kombinací, jak podílových fondů, tak například i tzv. ETF. Obecně platí, čím víc peněz mám, tím řešení může být složitější a pestřejší,“ říká Jiří Kubík, finanční poradce Partners.

Člověk investující v korunách prostřednictvím podílových fondů má také u celé těchto produktů výhodu zajištění měnového rizika.

Nutné poplatky

Naopak jako hlavní nevýhodu většina odborníků vnímá poplatky spojené se správou fondu. „Investoři musejí počítat s tím, že si portfolio manažer nechá svou práci zaplatit. Často to není nic neúměrného a odměna se i u dynamických fondů drží poblíž 1 procenta z objemu investic ročně, uvádí Kálal.

Dříve byla nevýhodou také nízká transparentnost poplatků, což se s regulací MiFID II výrazně změnilo. „Takže nyní u fondů předních investičních společností víte, za co platíte, podotýká Michaela Toperczerová, analytička ČSOB AM.

Lukáš Vokel, produktový manažer Broker Consulting pak upozorňuje na to, že investování není spoření a jako takové s sebou nese rizika v podobě možnosti poklesu hodnoty investice. Na to se bohužel poměrně často zapomíná. „Budoucí výnos je sice pravděpodobný, ale není jistý. Při dodržení investičního horizontu se tato nevýhoda stává méně pravděpodobnou a většina investorů dosahuje pěkných výnosů,“ doplňuje Václav Lepič. Investice také není ze zákona pojištěna.

Jak investujeme

U českých investorů dominují fondy smíšené a preference je nakloněná spíše konzervativním směrem. Jestli to vzniká nákupem smíšených fondů, nebo mixem akciových, dluhopisových a dalších, není zase tak podstatné. Každopádně velcí institucionální investoři jsou často velmi opatrní. Naopak pravidelné investice, které jsou natolik oblíbené u menších investorů a fyzických osob, jsou výrazně nakloněné dynamickým akciovým fondům. Výsledkem je pak smíšené portfolio.

Poptávka se mění v závislosti na ekonomickém cyklu a úrokových sazbách. „V poslední době registrujeme oživenou poptávku po peněžních a krátkodobých dluhopisových fondech, které již opět mohou uspokojit konzervativní investory nízkým, ale velmi stabilním výnosem. To v prostředí nulových úrokových sazeb nebylo možné,“ uzavírá Petr Šimčák, zástupce ředitele pro obchod v Amundi Czech Republic.