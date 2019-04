Jak vybrat brokera? Podle těchto 6 klíčových kritérií | E15.cz

Výběr brokera je nesmírně důležitý a nezáleží na tom, zda se jedná o forexové obchodování, obchodování s akciemi, komoditami či kryptoměnami. Broker je dlouhodobým partnerem, který má zajistit, aby obchodování a vše okolo něj probíhalo hladce a bezproblémově a dostavily se kýžené výsledky. Výběr samotný je však velmi těžký úkol, už jen kvůli tomu, že finanční trhy jsou vysoce konkurenční prostředí. Která kritéria tedy zohlednit?

Bezpečnost

Nejdůležitějším znakem kvalitního brokera je vysoká úroveň bezpečnosti. Nebudete přeci svěřovat své prostředky někomu, kdo o sobě jen tvrdí, že je legitimní. Ověření bezpečnosti brokera a jeho důvěryhodnosti není naštěstí příliš těžký úkol. Existuje mnoho regulačních úřadů po celém světě, které oddělují důvěryhodné brokery od těch podvodných. Mezi významné regulátory patří tito:

Spojené státy: National Futures Association (NFA) a Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

National Futures Association (NFA) a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Spojené království: Financial Conduct Authority (FCA) a Prudential Regulation Authority (PRA)

Financial Conduct Authority (FCA) a Prudential Regulation Authority (PRA) Kypr: Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)

Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) Austrálie: Australian Securities and Investment Commission (ASIC)

Australian Securities and Investment Commission (ASIC) Švýcarsko: Swiss Federal Banking Commission (SFBC)

Swiss Federal Banking Commission (SFBC) Německo: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN) Francie: Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Autorité des Marchés Financiers (AMF) Kanada: Investment Information Regulatory Organization of Canada (IIROC)

Investment Information Regulatory Organization of Canada (IIROC) Česká republika: Česká národní banka (ČNB)

Českého obchodníka by pak mělo určitě také zajímat, zda jeho brokerská společnost podléhá regulaci České národní banky (ČNB). Určitě bychom každému obchodníkovi doporučili vybrat takovou brokerskou společnost, která je regulována ČNB. Při případném řešení nějakého problému to může být velkou výhodou.

Transakční náklady – poplatky za obchody

Nezáleží na tom, jaký jste typ obchodníka, vždycky budete podléhat transakčním nákladům. Při každém vstupu do obchodu budete muset zaplatit buď spread či komisi nebo obojí. Je tedy přirozené hledat brokera s nejnižšími poplatky na obchod. Nelze však hledat slepě brokera s nejnižšími poplatky na úkor jeho kvality. Osobně si raději připlatíme o něco málo více s vědomím, že náš broker je kvalitní a prověřený.

Ujistěte se zároveň, že ke svému obchodování potřebujete velmi nízké poplatky nebo úzké spready. Obchodujete-li pozičně, nejsou nízké poplatky a spready až tak zásadní. Naopak pokud je obchodník velmi aktivní a vykonává velké množství obchodů, tak je pro něho výše poplatků důležitější. Vše je také o nalezení určité rovnováhy mezi bezpečností brokera a nízkými transakčními náklady.

Vklady a výběry

Kvalitní broker by neměl klientům dělat žádné problémy a prodlevy při vkladu a výběru finančních prostředků. Brokeři by neměli mít žádný důvod, aby vám při výběru zisků dělali problémy. Naopak jejich úkolem je usnadnit nám obchodování, takže opravdu neexistuje důvod, proč by tradeři měli mít ke svým penězům těžší přístup. Broker by měl zajistit, aby výběr peněz z obchodního účtu byl co nejhladší a nejrychlejší.

Obchodní platforma

V obchodování se drtivá většina obchodů realizuje skrz obchodní platformu, kterou broker nabízí. Obchodní platforma by tak měla být uživatelsky přívětivá a stabilní. Mezi nejpoužívanější obchodní platformu patří MetaTrader, která tyto požadavky splňuje. Při výběru brokera určitě zjistěte, jaký obchodní software nabízí.

Nabízí broker rovněž bezplatný informační kanál? A co snadno použitelné technické a grafické nástroje? Předkládá vám broker všechny informace, které budete potřebovat pro své obchodování?

Exekuce obchodních příkazů

Je naprosto zásadní, aby pro obchodníky broker realizoval obchodní příkazy za co nejvýhodnější cenu.

Za běžných tržních podmínek (normální likvidita, žádné důležité fundamenty či neočekávané události) skutečně neexistuje důvod, proč by broker neměl plnit cenu, kterou v grafu obchodník vidí, když klikne na „nákup“ či „prodej.“ Za předpokladu, že má trader stabilní připojení k internetu a rozhodne se například pro dlouhou (long) pozici na měnovém páru EUR/USD za cenu 1,1300, měl by být za tuto cenu nebo v těsné blízkosti této ceny (nutno připočítat spread) také vyplněn. Rychlost plnění objednávek je extrémně důležitá, zvlášť pokud obchodujete intradenně (takzvaný daytrading).

Zákaznický servis

Zákaznický servis je další klíčovou oblastí, kterou by obchodníci měli při výběru svého brokera zohledňovat. Brokerská společnost by měla mít zákaznický servis na vysoké úrovni a měla by být schopna pružně reagovat, pokud se nám naskytne nějaký problém.

Schopnost brokera řešit technické či jiné problémy je stejně důležitá jako provádět precizně obchodní příkazy. Každý broker by měl umět laskavě poradit například při zakládání obchodního účtu. Pokud vám ovšem broker příliš často volá a poskytuje „žhavé tipy“ k obchodům, je dobré zpozornit. Toto rozhodně není úkolem brokera a může to být naopak znakem jeho neserióznosti.