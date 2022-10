Komerční nemovitosti jsou stabilní kotvou investičního portfolia | E15.cz

WOOD & Company patří mezi průkopníky investičního bankovnictví v České republice. Na kapitálových trzích se pohybuje přes 30 let a je největším obchodníkem cenných papírů na pražské burze cenných papírů. V roce 2016 se společnost pustila do realitního byznysu a daří se jí ho úspěšně rozvíjet i v posledních letech, které realitnímu segmentu příliš nepřály. Flexibilním vyhodnocováním rizik, využitím příležitostí trhu a schopností zajistit dostatečný investiční kapitál se za šest let Woodi propracovali k nemovitostnímu portfoliu, které čítá 340 tisíc metrů čtverečních a jehož hodnota přesahuje 1,1 miliardy eur.

Covidová pandemie prověřila stabilitu komerčních nemovitostí jako kotvy, která má své opodstatnění v každém investičním portfoliu. Máme tu ale nové černé labutě v podobě ukrajinského konfliktu, rostoucí inflace a energetické krize, které výrazně ovlivňují ekonomiku a realitní trh. „To, co se nyní děje na realitním trhu, je úplně nová skutečnost. Jako správci nemovitostí v našich realitních podfondech se na jedné straně potýkáme s enormními cenami energií, které musíme zohlednit v pronájmech, na druhé straně se zeštíhluje nabídka nových kancelářských ploch až o polovinu, v oblasti retailu a konkrétně nákupních center se nové metry čtvereční prakticky nestaví. Navíc rostou ceny vstupních materiálů i náklady na zaměstnance,“ říká Marek Herold, předseda představenstva Realitního fondu WOOD & Company. I přesto jsou komerční nemovitosti podle něj stále atraktivním aktivem s dobrým potenciálem.

Každá krize přináší příležitosti

To, že ve WOOD & Company Real Estate v tento potenciál věří, dokazuje i fakt, že za poslední nelehké roky rozšířili portfolio svého realitního fondu hned o několik aktiv. V loňském roce to byla akvizice prestižního bratislavského nákupního centra Aupark. Jednalo se o historicky největší realitní transakci na slovenském trhu. I díky ní se Woodi stali druhým největším vlastníkem kancelářských a nákupních center v Bratislavě a Praze. V letošním roce vstoupila realitní divize na polský trh, když do Office podfondu získala varšavskou kancelářskou budovu Astrum. Posledním přírůstkem je pak kancelářská budova Green Point v atraktivní lokalitě pražského Smíchova. „I do budoucna se chceme soustředit především na region střední a východní Evropy, jednáme o dalších dvou kancelářských budovách ve Varšavě, které bychom chtěli do portfolia našeho Office podfondu připojit do konce příštího roku,“ doplňuje Herold. Skupina WOOD & Company historicky v Polsku realizovala řadu transakčních mandátů a úpisů na burze, tento region dobře zná, vnímá jej jako atraktivní investiční destinaci, takže realitní byznys zde byl logickým krokem. „Varšava nabízí téměř šest milionů metrů čtverečních pronajímatelné plochy v segmentu kancelářských budov. Analyzovali jsme tento trh intenzivně dva roky a působení zde nám dává smysl,“ vysvětluje Herold.

Autor: WOOD & Company Real Estate

Nemovitostní portfolio Wood & Co. je rozděleno do tří podfondů. Nejmladší z nich WOOD & Co. AUP Bratislava podfond funguje na bázi vyplácení dividend a jeho jediným aktivem je nákupní centrum Aupark. Další dva, Office podfond a Retail podfond, mají dlouhodobě dobrou výkonnost a pravidelně se umisťují mezi top realitními fondy. Dlouhodobě cílí na roční zhodnocení 8–10 % při střednědobém horizontu vhodném pro nemovitostní investice. „I přesto, že výkonnost obou podfondů v letech 2020 výrazně ovlivnila pandemie a například Retail podfond doručil v daném roce ´jen´ 4,5 procenta, hned v následujícím roce 2021 se naše podfondy vrátily do zajímavých čísel. Retail podfond vloni investorům vynesl 7,4 procenta a Office podfond dokonce téměř 11,7 procenta. A stejně pozitivně vypadají výsledky i za letošní první pololetí,“ říká Herold. Komerční nemovitosti dobře fungují i jako antiinflační aktiva, protože do nájemních smluv jsou většinou zakomponovány inflační doložky. Další výhodou je i valuace některých stávajících komerčních budov, protože za stejné ceny v současné situaci už novou stavbu zrealizovat nelze. Nejen tyto faktory přispívají k tomu, že stabilní fondové portfolio složené z již existujících, zavedených a dobře spravovaných aktiv v dobrých lokalitách nabízí stále atraktivní investiční příležitost.