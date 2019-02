Air Bank spouští okamžité platby. Česká spořitelny se připojí za tři týdny | E15.cz

Air Bank spustila okamžité platby, díky nim dorazí peníze na účet i v jiné tuzemské bance do deseti vteřin. Okamžité platby však umí odesílat a přijímat zatím jen dvě banky na trhu, Air Bank a Česká spořitelna. Ta po pilotním provozu chystá spuštění na 22. února 2019. Další tuzemské banky se do projektu okamžitých plateb plánují připojit do konce letošního roku.