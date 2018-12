Čechům vzrostou možnosti nákupu díky zákazu zeměpisného blokování | E15.cz

Od 3. prosince tak mají skončit dosavadní praktiky některých prodejců, jako je blokace zákazníků z jiných zemí či automatické přesměrování spotřebitele na stránky v jeho jazyce. „E-shopy z jiných členských zemí EU již nesmí českým spotřebitelům blokovat nebo omezovat přístup. Zákaz platí rovněž pro automatické přesměrování na verzi webu určenou pro zákazníky z jiné země, kde byly často i výrazně vyšší ceny,“ uvedl vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený.

Nařízení o tzv. geo-blockingu se věnuje třem oblastem. „Tou první je otázka samotného přístupu k internetovému obchodu ze všech států EU. Druhou je zákaz odlišných podmínek pro nákup v e-shopu z různých států společenství, třetí pak nepřípustnost diskriminace v souvislosti s platbou za objednané zboží,“ uvedl výkonný ředitel asociace Jan Vetyška. Každý z těchto bodů má za cíl usnadnit spotřebitelům přeshraniční nákup a odstranit tak bariéry na vnitřním trhu EU.

Současně ale nařízení podle APEK nepřináší povinnost obchodníkům dodávat zboží po celé Evropě. Obchodník také nově nemůže uplatňovat odlišné všeobecné podmínky na základě státní příslušnosti či bydliště zákazníka, který chce v jeho e-shopu nakoupit. To však podle asociace neznamená, že by internetový obchod musel doručit zboží kamkoli v rámci unie či že by pro jednotlivé státy v rámci lokálních verzí nemohl nabízet odlišné služby či ceny zboží.

Pokud si nakupující bude chtít objednat zboží v rámci států, do kterých prodávající zboží dodává, mělo by mu to být umožněno. „Jako Čech si tak budu moci objednat balíček v rakouském e-shopu, aniž by mě obchodník mohl rovnou odmítnout. Současně ale, jestliže tento internetový obchod dodává zboží pouze v Rakousku, neexistuje povinnost zboží dodat do Česka. Zákazník si ovšem může zboží nechat doručit v Rakousku a tam si jej vyzvednout či nechat dodat jinou cestou,“ dodal Vetyška.

Další oblast, na kterou nařízení míří, jsou platby. Nebude například možné, aby obchodník z jiné členské země odmítl platbu kartou či převodem z účtu jenom proto, že jde o zahraniční platební transakci. „Zákazník však musí platit měnou, kterou obchodník přijímá, takže je nutné dávat si pozor na převodní kurz,“ dodal Zelený.

Evropská komise přišla s tímto návrhem již v roce 2016. Zaznamenala, že zeměpisné blokování je na 63 procentech zkoumaných internetových stránek. Ukázalo se, že v roce 2015 umožnilo přeshraničním zákazníkům dokončit nákup méně než 40 procent webů.