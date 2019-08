Jednodenní dálniční známky nebudou, změní se platnost ročních | E15.cz

Délka platnosti dálničních známek zůstane v příštích letech stejná, nezmění se ani po zavedení elektronických kuponů. Stát sice zvažoval zavedení jednodenních kuponů, podle ministerstva dopravy by to však bylo neefektivní a nevýhodné. Změní se však platnost ročního kuponu, ten už nebude omezen na kalendářní rok. ČTK to řekla mluvčí ministerstva Lenka Rezková. Stát od roku 2021 zavede elektronické dálniční známky, současné papírové kupony skončí.