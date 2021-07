Lidé se v květnu vrátili do kamenných obchodů, nakupovali i on-line | E15.cz

Maloobchodní tržby v květnu podle analytiků vzrostly více, než se čekalo. Lidé se vrátili do kamenných obchodů, stále ve velkém počtu nakupovali ale také na internetu. Maloobchodním prodejům by se mělo dařit i v dalších měsících, mohlo by se jen snížit tempo růstu. Domácnosti budou postupně snižovat úspory, které nashromáždily v uzávěře, pravděpodobně si ale nechají preventivně vyšší rezervy. Vyplývá to z vyjádření analytiků, které dnes ČTK oslovila.