Nákup auta z druhé ruky: Jak koupit a neprohloupit | E15.cz

„Velcí obchodníci udělají většinu kontrol vozu už při jeho výkupu – mají přístup do databází odborných firem, kde zjišťují, jestli vůz nebyl bouraný, kradený, jakou má servisní historii, zda nemá přetočený tachometr. Ti nejserióznější volají do autoservisů, které vůz navštěvoval, a údaje ze servisní knížky si ještě pro jistotu sami ověřují. Tyto údaje samozřejmě můžete prověřit sami, ale bude Vás to stát čas a peníze,“ vysvětluje Martin Moc z AAA Auto.

Pokud koupíme auto od soukromníka, nejspíš za něj dáme méně peněz. Je tady ale riziko stavu vozidla. U soukromého prodejce je také složitější případná reklamace.

Jistotou je autorizovaný prodej

Neznamená to, že když koupíte auto v bazaru, jste za vodou. Rozhodně si projděte recenze na konkrétní bazar, dejte na rady známých, zjistěte si, jak autobazary jednají se zákazníky. Dobrým kritériem výběru je to, zda je vybraný autobazar součástí programu autorizovaných prodejců ojetých vozidel konkrétních značek. Tyto vozy by měly splňovat veškerá přísná pravidla daná automobilkou.

Ojetiny ze zahraničí

Cenově lákavý je nákup ojetin ze zahraničí. Jsou zde ale jistá rizika. Vyskytují se případy, kdy jsou vozy kradené, zahraniční ojetiny jsou velmi často se stočenými tachometry (podle společnosti AAA Auto až 80 procent dovezených aut), těžko se zjišťuje historie vozu.

„Ojetiny z dovozu jsou tou nerizikovější skupinou aut, a to zejména, pokud jsou prodávané soukromými osobami na inzerát. Cílem dovozců je maximálně vydělat, což je v současné době, kdy jsou tuzemské ojetiny cenově dostupné, velmi těžké bez nekalých triků. Česká republika má v současné době již poměrně dobře rozvinuté systémy pro zaznamenávání a kontrolu historie vozidel, pokud byla registrována v tuzemsku a jsou v provozu na našem území. Ministerstvo dopravy již několik let provozuje veřejně dostupnou databázi o stavech tachometrů z kontrol na STK,“ říká Martin Moc.

Neberte to nejlevnější

„Nejvýhodnějším“ nabídkám se raději vyhněte. Cena ojetého vozidla by se měla odvíjet například od jeho technického stavu, počtu najetých kilometrů, stáří nebo podle toho, jestli mělo v minulosti havárii. Na internetu je možné také nalézt cenové tabulky a kalkulačky, které vám na základě různých kritérii pomohou určit orientační cenu konkrétního vozu.

Jestliže své „nové auto“ hledáte na internetu od soukromníků, vybírejte inzeráty, kde je auto řádně nafocené a popsané. Opět se informujte o historii vozu, prohlédněte si servisní knížku. Pokud je tedy poctivě vedená. A právě i tohle může pro vás být signál, abyste při nákupu tohoto auta zbystřili, jestliže to tak není. „Nezapomeňte na podrobné zdokumentování a sepsání stavu vozidla, jako je například opotřebení, závady nebo jestli bylo bourané ve smlouvě. Podrobný popis je potřebný a základem pro eliminaci případných následných sporů mezi účastníky smlouvy,” radí Barbora Pospíšilová, vedoucí právního oddělení D.A.S. pojišťovny právní ochrany.

Kontrola VIN kódu

VIN kód by měl být shodný v celém autě a měl by se shodovat s kódem uvedeným v servisní knížce a v dokladech od vozidla. Přes VIN kód si můžete ověřit stav tachometru (přes internetové aplikace), počet předchozích majitelů a servisních prohlídek. Také si můžete ověřit, jestli auto není vedené jako kradené.

Velmi důležitá je testovací jízda, která by měla být dostatečně dlouhá, a vy byste měli vůz osobně řídit. Z jízdních vlastností vozu, zvuku motoru a zvuků z exteriéru a interiéru lze hodně odvodit o technickém stavu auta. Důležitá je i prohlídka podvozku auta na zvedáku.

Kupní smlouva

Na uzavření kupní smlouvy trvejte v každém případě. V autobazarech by to měla být samozřejmost, u fyzických osob už to tak jasné není. Kupní smlouva by měla zajistit určitou ochranu. Zkontrolujte si znění smlouvy. Využít můžete vzorovou kupní smlouvu dostupnou na internetu. Jestliže kupované auto stojí opravdu hodně, je dobré zvážit sepsání smlouvy právníkem. Nezapomeňte si ve smlouvě dohodnout záruku za jakost.

Ojeté automobily na splátky

Co se týče financování, často je to i úvěr. Cena ojetého auta pořizovaného tímto způsobem stoupla v posledních pěti letech skoro o polovinu V České republice v průměru splácejí ti, kteří si ojeté auto koupí nasplátky 3 835 korun měsíčně. Úvěr zákazníci v průměru splácí pět a půl roku u starších aut a šest let u zánovních.

Bez povinného ručení ani kilometr

Po uzavření smlouvy musí být auto na příslušném úřadu přepsáno v registru vozidel na nového majitele. To se musí stihnout do 10 pracovních dní od prodeje. Nejprve ale musí vozidlo projít evidenční kontrolou. Vyřídit si musíte také povinné ručení. „I když kupujete ojetinu, určitě zvažte havarijní pojištění. U starších aut, kde za samotné pojištění zaplatíte skoro tolik, jako je hodnota vašeho auta, je zbytečné. V případě lepšího modelu se tato investice ale určitě vyplatí,” uzavírá Marek Orawski z První klubové pojišťovny.